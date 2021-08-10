CRADLE OF FILTH показали «Crawling King Chaos»: тринадцатый — счастливый?Новинки и новости
Пока сайт был в отпуске, CRADLE OF FILTH показали первый сингл своего тринадцатого лонгплея Existence Is Futile, который ранее характеризовали как «просто убийственный», — и если кто внезапно не успел услышать эту вещь, давайте прокрутим вместе, ведь, если весь диск соткан на таком уровне, дело тянет на альбом года!
Dani Filth: «Основная тема релиза — экзистенциализм, врожденный страх и трепет перед неизвестным. Концепт родился задолго до пандемии, но пандемия подчеркнула вопрос: куда, собственно, катится мир? Название Existence Is Futile звучит немножечко жутковато — однако говорит не столько о тлене, сколько о том, что дозволено все — коль скоро ничто в действительности не имеет значения, словно в максиме, выведенной Алистером Кроули. Мы все умрем и знаем об этом, так что есть смысл жить на полную до тех пор, пока есть возможность».
Лично мне при прослушивании «Crawling King Chaos» вспомнился Midian — со всей его яростной хитовостью и мелодизмом. Альбом появится 22 октября — в то время как «крэдлы» будут, как то ни странно, колесить по США с программой Cruelty And The Beast.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
Читайте также:
- CRADLE OF FILTH подводят итоги года: «Мы записали просто убийственный альбом»
- CRADLE OF FILTH расстались с Lindsay Schoolcraft
- Гитарист CRADLE OF FILTH Richard Shaw предлагает уроки по скайпу
- Клавишница CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft записывает колыбельные
- Dani Filth: «Я понял, что хочу быть музыкантом, когда заработал много денег»
- CRADLE OF FILTH едут в мини-тур с альбомом «Cruelty And The Beast»
- Новый клип CRADLE OF FILTH «Heartbreak And Seance»
- Фото: XANDRIA, CRADLE OF FILTH в Минске
- CRADLE OF FILTH, XANDRIA в Минске. The principles of evil и киндер-сюрпризы
- CRADLE OF FILTH выпустят оригинальную версию альбома «Dusk.. And Her Embrace»
Обновления
-
Гитарист Marc Rizzo уволен из SOULFLY: «Я не говорил с Максом более года. Не думаю, что у него вообще есть телефон»
-
Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации
-
«Не должен так говорить, но я искреннее ненавижу этот альбом». SWALLOW THE SUN выпускают необычный двойник «Moonflowers»
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года
-
Две смерти лета: умерли вокалист METAL CHURCH Mike Howe и бывший SLIPKNOT’овец Joey Jordison
-
Мнение. Dee Snider: «Если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, надо закрасить Сикстинскую капеллу?»
-
Кому 2020 пошел на пользу: музыканты, которые заработали в прошлом году больше всех. (Спойлер: ура, не без METALLICA!)
-
Встречаем BASTARÐUR — неожиданный проект вокалиста SÓLSTAFIR
-
DECAPITATED: «Мы не заслуживаем, чтобы команду снова втаптывали в грязь»
-
Концерт глэмеров 80-х: ENUFF Z’NUFF, FASTER PUSSYCAT в Шарлотт. «…А когда-то наш вокалист #бал Мадонну!»
Добавить комментарий