CRADLE OF FILTH
10.08.2021

CRADLE OF FILTH показали «Crawling King Chaos»: тринадцатый — счастливый?

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Пока сайт был в отпуске, CRADLE OF FILTH показали первый сингл своего тринадцатого лонгплея Existence Is Futile, который ранее характеризовали как «просто убийственный», — и если кто внезапно не успел услышать эту вещь, давайте прокрутим вместе, ведь, если весь диск соткан на таком уровне, дело тянет на альбом года!

Dani Filth: «Основная тема релиза — экзистенциализм, врожденный страх и трепет перед неизвестным. Концепт родился задолго до пандемии, но пандемия подчеркнула вопрос: куда, собственно, катится мир? Название Existence Is Futile звучит немножечко жутковато — однако говорит не столько о тлене, сколько о том, что дозволено все — коль скоро ничто в действительности не имеет значения, словно в максиме, выведенной Алистером Кроули. Мы все умрем и знаем об этом, так что есть смысл жить на полную до тех пор, пока есть возможность».

Лично мне при прослушивании «Crawling King Chaos» вспомнился Midian — со всей его яростной хитовостью и мелодизмом. Альбом появится 22 октября — в то время как «крэдлы» будут, как то ни странно, колесить по США с программой Cruelty And The Beast.

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