COREY TAYLOR
19.09.2023

Corey Taylor: «Люди об этом не знают, но мне больно даже ходить»

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Corey Taylor выпустил второй сольный альбом CMF2, и хотя на свои почти 50 он выглядит очень хорошо и свежо, время, признает музыкант, не на его стороне. И осталось ему активно выступать лет примерно пять — при том, что не пьет и следит за здоровьем. (Интересно, что по поводу пенсии в 55 думает какой-нибудь Мик Джаггер?)

Кори: «Я уже говорил ранее, что физически мне, наверное, осталось лет пять сценической активности; но при этом, конечно, берегу себя, стараюсь. Однако нагрузка дает свой эффект. Тяжело. Люди об этом не знают, но мне больно даже ходить. Болят колени, стопы. У меня сломан палец на ноге. У меня подагра. У меня болят суставы и прочее дерьмо. Это все тяжко переносить. Я уже не так подвижен, как раньше. Мне уже не 35 лет. Но возможно, найду какой-то способ вести себя на сцене спокойнее.

Переезды, опять же, не способствуют здоровому образу жизни: ты ж не дома. Ты таскаешь за собой кучу всего. Ты предоставлен воле обстоятельств. Ты жрешь всякое дерьмо, дерьмово спишь, дерьмово себя чувствуешь, и, в 9 раз из 10, дерьмово выступаешь. А так ведь не хочется. Даже для музыкантов нашего уровня тур не обязательно комфортен: тебе вовсе не обязательно подают приличную еду или предоставляют приличные условия. Иногда твоя еда — это какой-нибудь хлипкий сэндвич к обеду, от которого хочется блевать.

Зрители этого не понимают. Люди приходят в соцсети, тикток, инстаграм и видят блестящую рекламную картинку. В жизни же много нюансов. Порой со сцены мы мчимся в аэропорт, летим куда-то еще, не спим до следующей ночи. Измочаленные, уставшие. А техкоманде приходится еще хуже, ведь на этих ребят ложится основная ответственность, чтобы все хорошо прошло, включилось, выключилось, собралось, разобралось, и только тогда они могут немного вздремнуть. Так что не сказать, чтобы жизнь музыканта — это все время снимать сливки успеха и балдеть. Это тяжелая работа. Даже для успешной группы уровня SLIPKNOT, это сука, сложная тяжелая работа».

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3 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
    Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
    Я: — Почему?
    — ну, они себя на концертах изводят вусмерть. Они там кровью блюют после выступлений…

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  • Виктор написал(а):

    так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений

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  • Merzbow написал(а):

    хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
    Вообще можно заново начать. Практически состав старый. Кроме Пола и Джоуи.
    Андреас, Крис, Крейг(на гитаре как раньше), Каддлс, Джош. Разве что Клоун не согласится. Там же платить не будут(

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