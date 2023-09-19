Corey Taylor: «Люди об этом не знают, но мне больно даже ходить»Блог
Corey Taylor выпустил второй сольный альбом CMF2, и хотя на свои почти 50 он выглядит очень хорошо и свежо, время, признает музыкант, не на его стороне. И осталось ему активно выступать лет примерно пять — при том, что не пьет и следит за здоровьем. (Интересно, что по поводу пенсии в 55 думает какой-нибудь Мик Джаггер?)
Кори: «Я уже говорил ранее, что физически мне, наверное, осталось лет пять сценической активности; но при этом, конечно, берегу себя, стараюсь. Однако нагрузка дает свой эффект. Тяжело. Люди об этом не знают, но мне больно даже ходить. Болят колени, стопы. У меня сломан палец на ноге. У меня подагра. У меня болят суставы и прочее дерьмо. Это все тяжко переносить. Я уже не так подвижен, как раньше. Мне уже не 35 лет. Но возможно, найду какой-то способ вести себя на сцене спокойнее.
Переезды, опять же, не способствуют здоровому образу жизни: ты ж не дома. Ты таскаешь за собой кучу всего. Ты предоставлен воле обстоятельств. Ты жрешь всякое дерьмо, дерьмово спишь, дерьмово себя чувствуешь, и, в 9 раз из 10, дерьмово выступаешь. А так ведь не хочется. Даже для музыкантов нашего уровня тур не обязательно комфортен: тебе вовсе не обязательно подают приличную еду или предоставляют приличные условия. Иногда твоя еда — это какой-нибудь хлипкий сэндвич к обеду, от которого хочется блевать.
Зрители этого не понимают. Люди приходят в соцсети, тикток, инстаграм и видят блестящую рекламную картинку. В жизни же много нюансов. Порой со сцены мы мчимся в аэропорт, летим куда-то еще, не спим до следующей ночи. Измочаленные, уставшие. А техкоманде приходится еще хуже, ведь на этих ребят ложится основная ответственность, чтобы все хорошо прошло, включилось, выключилось, собралось, разобралось, и только тогда они могут немного вздремнуть. Так что не сказать, чтобы жизнь музыканта — это все время снимать сливки успеха и балдеть. Это тяжелая работа. Даже для успешной группы уровня SLIPKNOT, это сука, сложная тяжелая работа».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 978
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3 комментария
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Комментарии
Merzbow:
хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
Вообще можно заново начать. Практически со�…
Виктор:
так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений…
Другой Александр:
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
— ну, они себя на концертах изводят вус…
Ых:
О, спасибо!!! Не знала эту историю.
А ещё его голос звучит в интро к этому трэку:
https://www.youtube.com/watch?v=A-CXQArLsRg…
Gerber:
Хабалистая барышня на вокале — доставляет!)) А толстый уже с ними, я смотрю не играет..…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
Сергеич написал(а):
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijany…
Anastasiya:
Сергеич написал(а):
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijanyna-76690/
О, спаси�…
Сергеич:
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijanyna-76690/
П.С. Группа максимально не интересна…
Дед Аким:
Наталья великолепна, но есть одна проблема, девчонки не молодеют, так же как Шарон Ден Адель, Доро Пеш, Тарья Турунен, это высшие девчонки (элита) рока.
. И они своё ме�…
Дед Аким:
Талантливый мужик, две совершенно разные и качественные группы ведёт, превосходно…
Gleb:
За knocked loose, качественный тяж и вокал- истерика. То что надо! Но ни как собачий вальс, прошу своё мнение оставлять при себе, даже если это Ваша площадка. Сорри…
Писюн c глазами:
Спадар Антось:
Ad Noctum написал(а):
Йеспер Стрёмблад. «Гётеборг — Петушки». Поэма. Глава «Малмё — Копенгаген». И немедленно выпил.
Ох — і сьмех, і грэх……
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
— ну, они себя на концертах изводят вусмерть. Они там кровью блюют после выступлений…
так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений
хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
Вообще можно заново начать. Практически состав старый. Кроме Пола и Джоуи.
Андреас, Крис, Крейг(на гитаре как раньше), Каддлс, Джош. Разве что Клоун не согласится. Там же платить не будут(