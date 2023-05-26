Цитата. Corey Taylor про AI: «Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты?»

«Не знаю, что именно хотят доказать, создавая песни с использованием AI. Что компьютеры способны делать вещи не хуже людей? Потому что если это так, то в чем вообще смысл? И не худший ли в таком случае выходит пример, как технологии берут верх над талантом?» — эмоционально высказался Corey Taylor по поводу всяких хайповых штук с искусственным интеллектом.

«Мы годами ныли по поводу Pro Tools и автотюнинг, про одинаковый звук у всех… а теперь, получается, станет еще хуже. И все вокруг такие: «О, ну разве получается не круто?» Нет, не круто. Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты? И все, что нас заводит, это «крутой» новый звук, который генерирует что-то, чего вообще не существует в природе? Да пошли вы в таком случае!

Всякий раз, когда со мной заводят разговор об AI, я говорю: не к тому обратились. Мне насрать. Я это все ненавижу. Не выношу.

Но вообще такое заложено в человеческой природе: открывать ящик Пандоры и лезть все дальше и дальше. Доставая пугающие штуки. Когда появились дипфейки, я уже считал, что дело дрянь, а теперь маячит обучаемый искусственный интеллект, который с каждым днем становится все более материальным. Почему мы так стремимся принизить себя как человеческие создания, свои способности? Как далеко мы готовы задвинуть свою креативность? Насколько бессмысленной мы хотим сделать окружающую реальность? Насколько готовы обесценить талант, старательность, упорство, эмоции, заставляя сомневаться, человек создал то или иное произведение или нет? Все это просто дико».

Ну и помимо всего прочего, Кори анонсировал выход второго сольника CMF2, сопроводив оный синглом «Beyond». Насколько получилось оригинально, вдохновенно и талантливо, думайте сами.

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