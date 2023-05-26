Цитата. Corey Taylor про AI: «Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты?»Блог
«Не знаю, что именно хотят доказать, создавая песни с использованием AI. Что компьютеры способны делать вещи не хуже людей? Потому что если это так, то в чем вообще смысл? И не худший ли в таком случае выходит пример, как технологии берут верх над талантом?» — эмоционально высказался Corey Taylor по поводу всяких хайповых штук с искусственным интеллектом.
«Мы годами ныли по поводу Pro Tools и автотюнинг, про одинаковый звук у всех… а теперь, получается, станет еще хуже. И все вокруг такие: «О, ну разве получается не круто?» Нет, не круто. Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты? И все, что нас заводит, это «крутой» новый звук, который генерирует что-то, чего вообще не существует в природе? Да пошли вы в таком случае!
Всякий раз, когда со мной заводят разговор об AI, я говорю: не к тому обратились. Мне насрать. Я это все ненавижу. Не выношу.
Но вообще такое заложено в человеческой природе: открывать ящик Пандоры и лезть все дальше и дальше. Доставая пугающие штуки. Когда появились дипфейки, я уже считал, что дело дрянь, а теперь маячит обучаемый искусственный интеллект, который с каждым днем становится все более материальным. Почему мы так стремимся принизить себя как человеческие создания, свои способности? Как далеко мы готовы задвинуть свою креативность? Насколько бессмысленной мы хотим сделать окружающую реальность? Насколько готовы обесценить талант, старательность, упорство, эмоции, заставляя сомневаться, человек создал то или иное произведение или нет? Все это просто дико».
Ну и помимо всего прочего, Кори анонсировал выход второго сольника CMF2, сопроводив оный синглом «Beyond». Насколько получилось оригинально, вдохновенно и талантливо, думайте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 109
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Цитата. Corey Taylor про AI: «Вы совсем там с ума посходили? У нас закончились таланты?»
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Комментарии
Дружище Христос:
Кори просто понимает, что кроме пары песен его репертуар настолько уныл, что нейросеть напишет лучше, и небезосновательно опасается прогресса.…
Юрий:
Юрий написал(а):
Только у меня это видео недоступно нигде !?
P/S. Через ВПН показывает , без него нет. РФ.…
Юрий:
Другой Александр:
Смерть русне! написала:
Ну ведь ты — очередное доказательство моей правоты!
Я не доказательство, а очередное напоминание, что тебе срочно надо ехать лечитс�…
Смерть русне!:
Другой Александр написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Стоп-стоп, а причем тут Майдан-то? Мы, короче, говорим о разных вещах. Я о том, что майдан или нет, это вну�…
Светлана:
Легко петь о сегодняшней ситуации в мире. Пока сам на фронте не побываешь, не поймёшь-какого это…кстати,многие солдаты идут добровольно воевать. Так при чем здесь м…
Вопрос:
>президент РФ, кто бы эту должность не занимал
Всмысле? Её может занимать кто-то другой, кроме Путина?…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Стоп-стоп, а причем тут Майдан-то? Мы, короче, говорим о разных вещах. Я о том, что майдан или нет, это внутренние дела Украины, и П. не и…
Писюн с глазами:
Стоп-стоп, а причем тут Майдан-то? Мы, короче, говорим о разных вещах. Я о том, что майдан или нет, это внутренние дела Украины, и П. не имел никакого права туда вторгать…
Другой Александр:
P. S. «какистократия») прикольное слово)) Не встречал раньше. Что это значит? Типа «злократия» или» плохократия»)))…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
В твоем мысленном эксперименте посыл изначально неверный. Если бы это была легитимная власть, есть способы ее сменить законно, чер�…
Писюн с глазами:
В твоем мысленном эксперименте посыл изначально неверный. Если бы это была легитимная власть, есть способы ее сменить законно, через выборы. Если кучка недовольных…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
А, и кто разрушил страну, кстати, тоже все знают. Подсказка: не «майдауны». Еще под…
Кори просто понимает, что кроме пары песен его репертуар настолько уныл, что нейросеть напишет лучше, и небезосновательно опасается прогресса.