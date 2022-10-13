Cancer Christ band
13.10.2022

CANCER CHRIST и христианская любовь по-брутальному

Блог

То, что хотели бы сделать GHOST, но не могут себе позволить. Лос-Анджелесская группа CANCER CHRIST, играющая, по собственному определению, «Reptilian Christ-Power Violence во славу Божью», решила показать христианский метал с зубами. Причем рептилоидными.

Этих ребят можно смело добавлять в число концертных психов: во время своих шоу они крестят аудиторию в ванных с кровью, провоцируют драки между посетителями, рвут библии (где-то над этой безнаказанностью плачет один Нергал) и с каждым концертом повышают градус сумасшествия, так что, надеюсь, скоро получат свои солдауты.

«Я нашел своих адептов-рептилоидов в подвале местной церкви, — поясняет лидер шизоидной шайки Anthony Mehlhaff, — они были прикованы к стенам и боялись меня примерно так же, как я их. Откопал, в общем, кувалду и освободил пацанов. Они провели несколько месяцев на реабилитации и в молитвах; жрали, воняли, полюбили хэви-метал, хорорр 80-х и насилие. А также научились играть музыку.

У меня не было выбора. Христианская музыка уныла, как срака. Христиане слабы душонкой, телом, и разумом. Мы хотим восславить Христа и показать ему, насколько брутальным может быть его последователь».

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Примерно так выглядит осеннее обострение.

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2 комментария

  • ваенга написал(а):

    ОСКОРБИЛИ МЕНЯ КАК ВЕРУЮЩЮЮ ХРИСТИАНКУ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. … ПОКАЖУТ «ПУСИ»(((((((((((((((((((((((((МЕНЯ АЖ ТРЯСЕТ(((((((((((((

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  • Merzbow написал(а):

    напоминает Венский акционизм во главе с Германном Нишем.

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