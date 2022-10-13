CANCER CHRIST и христианская любовь по-брутальномуБлог
То, что хотели бы сделать GHOST, но не могут себе позволить. Лос-Анджелесская группа CANCER CHRIST, играющая, по собственному определению, «Reptilian Christ-Power Violence во славу Божью», решила показать христианский метал с зубами. Причем рептилоидными.
Этих ребят можно смело добавлять в число концертных психов: во время своих шоу они крестят аудиторию в ванных с кровью, провоцируют драки между посетителями, рвут библии (где-то над этой безнаказанностью плачет один Нергал) и с каждым концертом повышают градус сумасшествия, так что, надеюсь, скоро получат свои солдауты.
«Я нашел своих адептов-рептилоидов в подвале местной церкви, — поясняет лидер шизоидной шайки Anthony Mehlhaff, — они были прикованы к стенам и боялись меня примерно так же, как я их. Откопал, в общем, кувалду и освободил пацанов. Они провели несколько месяцев на реабилитации и в молитвах; жрали, воняли, полюбили хэви-метал, хорорр 80-х и насилие. А также научились играть музыку.
У меня не было выбора. Христианская музыка уныла, как срака. Христиане слабы душонкой, телом, и разумом. Мы хотим восславить Христа и показать ему, насколько брутальным может быть его последователь».
Примерно так выглядит осеннее обострение.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
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2 комментария
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CANCER CHRIST и христианская любовь по-брутальному
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Комментарии
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- ваенга: ОСКОРБИЛИ МЕНЯ КАК ВЕРУЮЩЮЮ ХРИСТИАНКУ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. … ПОКАЖУТ «ПУСИ»(((((((((((…
- Другой Александр: Тварь написал(а): Слыш, неполживый кошелев. ты там как, норм, с оборонки со смартфона выходить?…
- Тварь: Слыш, неполживый кошелев. ты там как, норм, с оборонки со смартфона выходить? начальство а-та-та по попке не…
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- Другой Александр: Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь…
- Писюн c глазами: Денис написал(а): Еще и ЛГБТ поздравлял с праздником… Прям true-кельт! Загугли «гомосексуализм…
- Денис: Еще и ЛГБТ поздравлял с праздником… Прям true-кельт!
ОСКОРБИЛИ МЕНЯ КАК ВЕРУЮЩЮЮ ХРИСТИАНКУ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ. … ПОКАЖУТ «ПУСИ»(((((((((((((((((((((((((МЕНЯ АЖ ТРЯСЕТ(((((((((((((
напоминает Венский акционизм во главе с Германном Нишем.