Чего нельзя в Беларуси. Министерство информации обновило Республиканский список экстремистских материалов

..И хотя музыки там не особенно много (предсказуемо — «фашистские» композиции; непредсказуемо — дурацкая песня-пародия «Вместе весело шагать по болотам, по болотам с пулеметом…», которую исполняли футбольные фанаты, а вообще переделанный текст пришел едва ли не из СССР), рекомендую ознакомиться со списком, абы чего вдруг не вышло. Кстати, как заметил портал tut.by, с прошлого года список увеличился в объеме почти в 4 раза.

Из запрещенного:

«CD-диски с названием «Возрождение Европы», содержащие песни «Армия Черного Солнца», «Европа IV Рейх», «Terror 18», «Традиция Верности», музыка с наложенным на нее выступлением Б.Муссолини на итальянском языке, «Штандартом Воли», «Устремленные к солнцу», «Go vegan», буклеты с содержанием CD-дисков с названием «Возрождение Европы», буклеты к CD-дискам с названием «Werewolf Возрождение Европы» со словами песен, содержащихся на CD-дисках с названием «Возрождение Европы».

«CD-R диски»Урок Беларускае мовы»; «Канцэрт «Салідарныя зь Беларусьсю» на рынкавай Плошчы Новага Горада у Варшаве 12 сакавіка 2006″.

«Упаковка различных по форме и изображению наклеек, в том числе с изображением нацистской символики и атрибутики».

«Видеоролик «Ритуальная казнь через повешенье». Видеофайл с названием «Скины режут чурку».

«Аудиовизуальные произведения, расположенные на информационном ресурсе vk.com, освещающие деятельность активистов МД («Misanthropic Division», «MD» и «Phoenix», в т.ч. их вариации)».

«Фуфайки черного цвета с надписями «CLASS WAR», «TERROR MACHINE», «Воля або смерть».

«Стикер с надписью «Куриш та п ещ? Швидше помреш! Тримай кров чистою»; магнит с надписью «не важлив москаль ти чи нi гловне щоб не москаль».

Полная (и, к слову, достаточно безграмотно написанная) версия запрещенного опубликована здесь.