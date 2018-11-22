Часть вторая: просветление. GOD IS AN ASTRONAUT в Минске

..Заметьте, в слове «просветление» тоже есть «тлен». И не случайно: в третий раз GOD IS AN ASTRONAUT приехали в Минск с презентацией своего самого мрачного и печального диска. Их вдохновенный и тяжелый Epitaph целиком о смерти, прочувствованном несчастье, внезапности, которую не обернуть вспять. Сотни людей в «Репаблике» (не аншлаг, как в первый раз, но вполне прилично для третьего), казались, нанизались бусинами на проволоку грусти и, осторожно танцуя, растворялись в своей персональной элегии.

Сетлист сложился в основном из Epitaph: задавшая тон концерту драматичная титульная, «Mortal Coil», «Seance Room», «Medea», — извиваясь из проникновенной тихой трагичности в ослепительную свирепость (даже странно слышать жестокие металлические ноты у пост-роковых возвышенных «астронавтов» — ну да концертные динамики, как нерв, оголяют любую эмоцию), бессловесная музыка группы обретала весомость и формы, воскрешая, будто Океан Соляриса, своих мертвецов.

Парни на сцене входили в раж, в трансе начиная терзать инструменты, а гитарист/клавишник в какие-то моменты, бросаясь на синтезатор, начинал играть буквально лицом. Ирландцы были, как обычно, скромны и немногословны, кратенько представляя песни и с иронией замечая: «Вы нам не простите, если не сыграем сегодня «Suicide By Star». Вот же она».

Поддавшись общему серьезно-рефлексивному настроению, ослепленная фантастическим световым шоу, превращавшим по мановению скромную сцену в обзорную студию межгалактической станции, во всех этих разноцветно вспыхивающих облаках и туманностях, публика была восприимчива, благодарна, но довольно тиха, напоминая о себе лишь овациями в паузах между песнями. И редкими воплями типа «Давай, #башь!», очевидно, выражавшими острую внутреннюю потребность в прекрасном.

Световая феерия, отменный звук: все вдохновляло, расслабившись (и, видела, многие закрывали глаза), возноситься и погружаться — в себя ли, в космические ли иллюзии или маленькую простительную меланхолию. Несмотря на плотный концертный график, ирландцы не позволяли себе подхода формального. Каждую секунду своего полуторачасового — но, как обычно, непростительно короткого в восприятии сета — они проживали по нотам, по струнам, обратившись в движенье и звук. Слаженно, одержимо, душевно.

Возможно, именно этой искренностью и берут — и, пускай группа приезжает не в первый раз, минский ажиотаж неизменен. Потому как с любимыми лучше не расставаться. Пока есть возможность.

(c) фото Светлана Дубовец.