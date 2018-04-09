Мрачная эпитафия и видео о смерти от GOD IS AN ASTRONAUT

GOD IS AN ASTRONAUT, как и всякие боги, отдыхать не приучены: завершив виток очередного турне, группа концентрированно трудится над записью нового полноформатного релиза, выдавая раз в два-три года плановую нетленку. Так и сейчас: 27 апреля появится Epitaph — альбом о потери и смерти, однако ж, вопреки пугающему фанатов названию, не последний в истории любимых ирландцев. Просто очень-очень грустный — и, судя по видео на титульную тему, довольно тяжелый.

«В этом клипе мы хотели запечатлеть ужас, всепоглощающее горе и жуткую реальность преждевременной смерти. Посмертная фотография как отражение неизбежного. Лейтмотив песни пролегает сквозь жизненный путь: от невинности и уязвимости детства до момента получения шокирующей новости, а также того, как семья пытается справиться и пережить потерю».

Фьюнеральная тема была выбрана музыкантами не случайно. Напротив, братья Кинселла утверждают, что Epitaph — их самый личный альбом, и даже более того: музыка явилась способом справиться и с личной потерей. Некоторое время назад погиб их семилетний племянник — и травмирующий опыт, чувство беспомощности перед неисправимым, отчаяния и беспросветного семейного горя обратилось в их руках в музыку. Которая, как говорят, исцеляет. Ну или хотя бы позволяет выразить то, над чем бессильны слова.

Впрочем, разбавляя похоронные настроения, хорошая новость: 22 ноября группа возвращается в Минск! И, если вы способны планировать свою жизнь заранее, пока билеты продаются по пониженным ценам.