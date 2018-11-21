Часть первая: тлен. REKA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP в Минске

Хэдлайнеров в этот вечер не было. Все были хэдлайнерами. Неожиданно — для среды, холода и вообще — многолюдный «Брюгге» встретил и пережил сразу три группы, и каждая, словно из расчлененного торта, вытащила по кусочку души. Причем была со своей добычей не то чтобы ласкова. Тлен, боль, вопли с самого днища: в клубе на Партизанском сегодня давали пост-хардкор, пост-рок, что-то такое из пост-оптимистичной пост-жизни.

Несмотря на предупреждение не опаздывать, концерт вовремя начать не смогли — отмораживая члены, народ с полчаса топтался перед ступеньками, слушая, как душераздирающе орет кто-то на саундчеке. Почти не распивали. Не веселились. Подмерзали. Предвкушали.

Первыми играли теперь уже практически импортные NEBULAE COME SWEET. Снова — в новом составе: как показывает практика последних лет, у группы редко получается так, чтобы на сцену два раза подряд выходили одни и те же люди. Хотя образы сохранились: так, в роли Черта первую песню прокричал в микрофон Андрей «A.Molby» Шепелевич (вы его, вероятно, помните по VICTIM PATH, MORA PROKAZA и «любви» комментаторов): с измазанным черной смолой лицом, он был инфернален и, как всегда, артистичен.

Есть подозрение, в этом и суть NCS: персонажи меняются, бесноватый театр с худруком Игорем остается. Остается и экспрессивный надрыв: от их музыки, старой ли, новой, неизменно хочется разрыдаться, уверовать, скорчиться в припадке, утопиться и вознестись, проверив, есть ли существование после, и, если да, вопросить, что вот там думают о больном пронзительном счастье, когда ты залипаешь, глядя на сцену, с первого трека, и, жадно ловя звуки, будто сдавленный вакуумом, стараешься не дышать, чтобы что-то внезапно не упустить.

Сет оказался долгим и непривычно жестким (саксофон на этот раз не донесли — да и, возможно, он был бы лишним в скрежещущем упорядоченном хаосе звуков): ощерившись, собрав всю свою ярость, NEBULAE COME SWEET сурово отыграли боевой набор старых вещей, а также парочку новых из готовящегося альбома De Lumière. Про которые пока, правда, ничего не скажу: качество звука не позволило полноценно насладиться переплетением партий.

Звучала группа довольно смазанно (говорят, по центру зала звук был получше, чем у сцены, однако не могут триста человек разом стоять по центру!), так что… оставим интригу с новыми темами до презентации. Говорят, уже совсем скоро. Недели буквально через две.

CHALLENGER DEEP — единственные за вечер, кто позволил себе эффектный сценический свет: отказавшись от привычных фоновых видео, группа вывалила свой грохочущий стафф в эпилептических вспышках белого и синего; плотные комки риффов, клочья мелодий, приблэкованный гитарный чес, заливая зеркала обезумевших молний, обескураживали и, прибивая, ослепляли. CHALLENGER DEEP плохо или невыразительно не выступают никогда. Не выходит. У них всякий раз — драма, вырванные и разбросанные по залу клочья нервов, истошный истерический вокальный психоз, от которого Антона хочется то ли пожалеть, то ли попроситься в соседнее отделение буйного «днищенского» дурдома.

CHALLENGER DEEP — очень неуютная для восприятия группа. Одновременно она и впечатляет (грандиозный, сложный музыкальный материал + фирмовое качество исполнения), и давит, заставляет одномоментно и сопереживать, и внутренне вопить, мол, оставьтемоймозгвпокоехавтитэтогонасилиявсеголишьсредаятолькочтосработычтовыделаетесволочипрекратитевсеэтонемедленносукиааааааа. Мощный звук, отлично подобранный сет: от глубинной нежности «Melancholia» к свирепому катарсису нового материала — выход которого, кажется, будет таким же событием, как, собственно, и приближающийся релиз NEBULAE COME SWEET.

После двух выступлений на эмоциональной кровавой грани интернациональные гости REKA поначалу, по ощущению, как-то просели. Словно, скатившись по острым углам водопада, измочаленный, полуживой и безумный, ты окунулся в вязкое миролюбивое русло, плавно вобравшее в темные воды, и шаркая по каменистому дну, неторопливо потащился в грязную неизвестность. К перемене плотности и насыщенности концертной атмосферы оказались готовы не все: начиная со второго трека REKA самые нетерпеливые потянулись домой… однако остались вознаграждены остальные.

Жирный, низко вибрирующий, будто рой пчел-утопленниц, бас; неторопливый грузный кач; ревущий вокал; тягучие гипнотические мелодии — отвечая своему названию, медленная мрачная REKA, опутав водорослями, поволокла и затянула, и вот уже стало в ее густоте красиво, тепло и комфортно, и не хотелось отпускать — ну еще, на бис, сыграйте, пожалуйста! — и снова ныряешь, закрывая глаза и не думая, как жить после всего этого вот. Наверное, ждать… спасительных «астронавтов»?

Фотографии (с) Inga Max