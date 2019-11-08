Бывший фронтмен QUEENSRŸCHE предлагает пожить с ним 8 дней. За деньги

Во время, свободное от нытья по поводу изгнания из QUEENSRŸCHE, а также юбилейных туров со старыми альбомами, экс-фронтмен команды Geoff Tate придумывает, как бы ему себя развлечь и, например, заработать. Вот родился гениальный план: продать желающим тур в компании с самим собой на 8 дней. Если кто любит 60-летних скандальных мужчин, это ваш шанс!

«Такое ощущение, что я сорок лет подряд провел на гастролях, — завлекает Geoff, — в путешествиях бываю чаще, чем дома. Вот и решил, что некоторым людям покажется интересным, чем я занимаюсь, — так что я создал тур-компанию Back Stage Pass Travel, с целью взять с собой в дорогу народ и показать собственный мир.

Мы не только будем осматривать достопримечательности, но и окружим себя музыкой: приглашенные музыканты играют почти постоянно. Так что получится, в общем, дурдом.

Back Stage Pass Travel уже приглашал гостей в Ирландию, Италию, Францию и Германию. А в этом году мы организуем нечто особенное: тур по тихоокеанскому северо-западному побережью; моей родине, местам, где я вырос и где я живу. Кроме того, мы позовем слушателей на репетиции, на которых готовимся к турне 2020 года. Это будет тридцатилетие альбома QUEENSRŸCHE Empire, так что его мы собираемся играть целиком, равно как и альбом Rage For Order.

Так что если вы желаете отправиться на пароме на острова, познакомиться с причудливой жизнью портовых городков, если хотите присутствовать на репетициях, тусить со мной и слушать музыку до того, как начнутся гастроли, добро пожаловать на борт».

Детальнее с планами артиста и рекламными проспектами можно ознакомиться тут; цена вопроса: $2400 на человека или $4200 на пару.