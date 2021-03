BODY COUNT получили Грэмми в метал-категории

В как всегда неоднозначной подборке метал-номинантов на «Грэмми» по итогам 2020 года (напомню, в категории «Best Metal Performance» значились BODY COUNT «Bum-Rush», CODE ORANGE «Underneath», IN THIS MOMENT «The In-Between», POPPY «Bloodmoney», POWER TRIP «Executioner’s Tax (Swing of the Axe) — Live») победила группа BODY COUNT с треком из альбома Carnivore.

Церемония проходила 14 марта без зрителей, поэтому счастье Ice-T и компании можно разве что воображать. В декабре 63-летний музыкант, комментируя попадание в список претендентов, говорил: «Когда я узнал, что мы снова номинированы, с песней из нового альбома, то обалдел даже больше, чем когда на Грэмми претендовал предыдущий Bloodlust с темой «Black Hoodie». Подумал, что это шутка. Не мог поверить. Второй альбом подряд номинируется, что, правда, что ли??? Должно быть, кто-то в Грэмми-комитете реально прется по тому, что я делаю. Но момент волнительный, конечно. В прошлый раз мы проиграли (победу унесли MASTODON с «Sultan’s Curse» — прим.авт). И хотели бы выиграть в этот раз — хотя даже если и нет, просто круто знать, что, среди многих тысяч альбомов, которые появляются ежегодно, замечены именно наши. Это большое достижение».

Наши поздравления.

