DREAM THEATER взяли «Грэмми» за «The Alien»

В эти выходные в Лас Вегасе состоялось очередное награждение Grammy Awards (любопытно, я как раз была в тех местах, однако никого из рок-звезд повстречать не довелось; должно быть, расползлись по каким-то другим казино!), о номинантах которых я писала чуть ранее.

В итоге в метал-категории первенство взял DREAM THEATER, который выпустил в прошлом году альбом A View From The Top Of The World — ничем особым, к слову, в их дискографии не примечательный. Однако среди номинантов «академики» решили выделить именно «The Alien», пробросив темы DEFTONES, GOJIRA, MASTODON и ROB ZOMBIE.

«Это просто безумие, — прокомментировал принимавший приз John Petrucci, — так что от лица всей команды я хочу поблагодарить Академию искусства и науки звукозаписи, а также всех, кто за нас голосовал. Раньше нам говорили, мол, песни группы слишком длинные для победы, что аранжировки слишком мудреные — и, плюс ко всему, передоз соло. Что же касается «The Alien», то по сути, песня идет в 17/8… только попробуйте отстучать ее ногой! Тем не менее, мы взяли за нее «Грэмми», и я рад, что не слушали критиков. Спасибо всем, спасибо фанатам DT по всему миру. Мы вас любим. Прогеры и сочувствующие, оставайтесь верны своему искусству. Оно живо, с ним все в порядке».

В категориях рок-музыки ситуация такова:

Best Rock Album:

Foo Fighters – “Medicine At Midnight” – победитель

AC/DC – “Power Up“

Chris Cornell – “No One Sings Like You Anymore Vol. 1“

Paul McCartney – “McCartney III“

Black Pumas – “Capitol Cuts — Live From Studio A“

Best Rock Song:

Foo Fighters – “Waiting On A War” – победитель

Mammoth WVH – “Distance“

Weezer – “All My Favorite Songs“

Kings Of Leon – “The Bandit“

Paul McCartney – “Find My Way“

