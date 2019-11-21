Неожиданные номинанты Grammy Awards 2019 в метал-категории

Вспомните альбомы 2019 года. Подумайте, какой из них, вероятно, отметят на Grammy. Новый TOOL? Угадали. Его так долго ждали, что дали аж несколько номинаций: «Best Metal Performance» за «7empest», «Best Rock Song» за «Fear Inoculum». Но кто же еще? Ставлю три польских злотых, остальную братию «Best Metal Performance» скопом не отметит никто. Разве только музыкальные академики.

Итак, на 62-й церемонии, которая состоится 26 января в лос-Анджелесе, в самой тяжелой категории будут соревноваться следующие треки:

* CANDLEMASS — «Astorolus — The Great Octopus» (feat. Tony Iommi)

* DEATH ANGEL — «Humanicide»

* I PREVAIL — «Bow Down»

* KILLSWITCH ENGAGE — «Unleashed»

* TOOL — «7empest»

Не буду врать, я даже немножечко погуглила, кто такие I PREVAIL. Ну и, наверное, можно послушать.