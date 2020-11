Номинанты «Best Metal Performance» на Grammy Awards 2021

Как обычно с «Грэмми», невозможно угадать, кого именно втащат в номинацию «Best Metal Performance»: как правило, это либо далекая от метала попса, либо дичь, либо группы, названия которых видишь если не в первый, то точно не в сотый раз. Ну-ка, угадайте, какие песни попали в отбор по итогам 2020 года!

«Из-за пандемии в этом году выпущено очень много музыки, — доложили организаторы, — поэтому, несмотря на трудности с проведением шоу, не будем его переносить. Ведь появилась масса великолепных записей! Кроме того, в период неуверенности и беспокойства хорошо вернуться к чему-то стабильному и знакомому, когда можно собраться всем вместе перед экраном и посвятить вечер развлечению и искусству».

Церемония будет транслироваться 31 января по CBS. Ну а вот и ее «металлический» список!

* BODY COUNT — «Bum-Rush»

* CODE ORANGE — «Underneath»

* IN THIS MOMENT — «The In-Between»

* POPPY — «Bloodmoney»

* POWER TRIP — «Executioner’s Tax (Swing of the Axe) — Live»

Количество просмотров: 210