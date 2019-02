10 февраля состоялась очередная церемония вручения наград «Грэмми», самую тяжелую номинацию которых взяла группа HIGH ON FIRE с темой «Electric Messiah».

Варианты, напомним, были следующие:

BETWEEN THE BURIED AND ME — «Condemned To The Gallows»

DEAFHEAVEN — «Honeycomb»

HIGH ON FIRE — «Electric Messiah»

TRIVIUM — «Betrayer»

UNDEROATH — «On My Teeth»