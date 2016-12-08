David Draiman: «Если DISTURBED и Beyoncé оказались на Grammy в одной номинации, что-то в этом мире пошло не так»

Grammy Awards огласили номинантов премии 2016 года, победители которой огребут свои статуэтки 12 февраля. В рубрику «Best Metal Performance» попали следующие треки: «Shock Me» из альбома BARONESS Purple, «Silvera» GOJIRA из Magma, «Rotting In Vain» KORN из The Serenity Of Suffering, «Dystopia» MEGADETH из альбома Dystopia и «The Price Is Wrong» PERIPHERY из Periphery III: Select Difficulty. При этом Magma GOJIRA также претендует на звание «лучшего рок-альбома». METALLICA же выпало удовольствие претендовать на «Best Rock Song» с темой «Hardwired».

В номинанты попала и группа DISTURBED, перепевшая песню Simon & Garfunkel «The Sound Of Silence». Конкуренцию в рубрике «Best Rock Performance» ей составили TWENTY ONE PILOTS с «Heathens», посмертно — David Bowie с титульной темой альбома «Blackstar», ALABAMA SHAKES с «Joe» и… Beyoncé. Тем, как расширилось в этом мире понятие рока, всерьез озадачился Дрейман.

«С каких пор это все стало роком? Посмотрите на любой музыкальный жанр — в каждом из них существует масса категорий и подкатегорий. А тут просто говорят «рок» и впихивают в него все, что можно. Может ли рок был разнообразным? Конечно. Но, похоже, он уже стал чрезмерно разнообразным! Когда, при всем моем уважении, DISTURBED и Beyoncé оказались в одной категории, что-то в этом мире явно пошло не так. Не то чтобы я имел что-либо против нее — но… мы просто слишком уж отличаемся друг от друга».

Представитель Американской академии звукозаписи Bill Freimuth так объяснил сложившуюся выборку:

Как и метал, рок-номинация — это огромнейший зонт, — сказал Билл, — под который может уместиться все, что угодно: блюз-рок, фолк-рок, баллады. И в этом году, на мой взгляд, многие артисты из смежных категорий стали делать более разнообразную, многоплановую, экспериментальную музыку, осваивая новые для себя горизонты. Песня Beyoncé, о которой мы говорим, была записана совместно с Jack White, в ней есть сэмплы LED ZEPPELIN и, на мой взгляд, Beyoncé серьезно растет как артистка. Она сейчас на гребне волны собственных творческих способностей, и способна делать отличные вещи в разных направлениях музыки».

В общем, Дэвиду обижаться не стоило. А то номинируют его в будущем в какой-нибудь рэп.

Вам же, отвлекшись на 15 минут от мозгодробительных ритмов, предлагаю решить дилемму от Грэмми: какая из этих песен более «рОковая»?