Привет из 90-х. В марте выходит новый альбом BODY COUNT «Bloodlust»

Причем несмотря на известную ностальгичность, слушаются новые песни Ice-T и компании довольно неплохо. Гости на его альбоме также недурны: засветились там и Dave Mustaine, и Max Cavalera, и Randy Blythe. Пятый же трек релиза, выходящего на Century Media в последний день марта, «Raining Blood / Postmortem», отдает трибьют… ну, вы поняли. Сегодня в Сети появилась новая тема «The Ski Mask Way» — и из новинок дня лично мне она пока нравится больше, нежели свежеслитый альбом DEPECHE MODE.

Суть песни проста и понятна: имея в распоряжении лыжную маску и ударный инструмент, можно без проблем перестать быть тунеядцем заработать на чай и на булочку.

«Сейчас стало модно выкладывать в соцсети свои фотки, хвастаясь дорогими украшениями или пачками денег, — говорит Ice-T, — люди делают это, не сознавая, насколько они облегчают работу грабителей. В Лос-Анджелесе инстаграм уже называют «убером для налетчиков»: фотосеты из ночных клубов приводят ровных пацанчиков в масках прямо к порогу домов любителей покрасоваться».