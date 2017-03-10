Привет из 90-х. В марте выходит новый альбом BODY COUNT «Bloodlust»

Причем несмотря на известную ностальгичность, слушаются новые песни Ice-T и компании довольно неплохо. Гости на его альбоме также недурны: засветились там и Dave Mustaine, и Max Cavalera, и Randy Blythe. Пятый же трек релиза, выходящего на Century Media в последний день марта, «Raining Blood / Postmortem», отдает трибьют… ну, вы поняли. Сегодня в Сети появилась новая тема «The Ski Mask Way» — и из новинок дня лично мне она пока нравится больше, нежели свежеслитый альбом DEPECHE MODE.

Ice T Body Count Суть песни проста и понятна: имея в распоряжении лыжную маску и ударный инструмент, можно без проблем перестать быть тунеядцем заработать на чай и на булочку.

«Сейчас стало модно выкладывать в соцсети свои фотки, хвастаясь дорогими украшениями или пачками денег, — говорит Ice-T, — люди делают это, не сознавая, насколько они облегчают работу грабителей. В Лос-Анджелесе инстаграм уже называют «убером для налетчиков»: фотосеты из ночных клубов приводят ровных пацанчиков в масках прямо к порогу домов любителей покрасоваться».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 179

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Зануда 11.03.2017 в 13:00

    Ха, а ничего так.

    >>>
  2. Sonne 11.03.2017 в 13:45

    Ого, он жив ещё и не на пенсии? Поди лет 60 уже негру.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Невесомость и вопли из ниокуда. Что надо знать об ALCEST

1 апреля, вне всяких тематических шуток, Минск погрузится в пушистое построк-облако: в клубе "Брюгге" выступит французская шарман-шугейз группа ALCEST. Так что готовьте свои мечты. В этот день они зазвучат немного иначе. "Когда...

Close