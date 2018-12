Grammy Awards 2018 в номинации в категории «Best Metal Performance»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения наград Грэмми за 2018-й отчетный период. Выбор метал-номинантов, как всегда, удивляет. Итак, категория «Best Metal Performance».

BETWEEN THE BURIED AND ME — «Condemned To The Gallows»

DEAFHEAVEN — «Honeycomb»

HIGH ON FIRE — «Electric Messiah»

TRIVIUM — «Betrayer»

UNDEROATH — «On My Teeth»

С другой стороны, эту тусовка всегда жила своей какой-то отдельной жизнью, так что трудно понять, что и как надо сделать, чтобы попасть в списки каким-нибудь DIMMU BORGIR.