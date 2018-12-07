Grammy Awards 2018 в номинации в категории «Best Metal Performance»

10 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения наград Грэмми за 2018-й отчетный период. Выбор метал-номинантов, как всегда, удивляет. Итак, категория «Best Metal Performance».
BETWEEN THE BURIED AND ME — «Condemned To The Gallows»
DEAFHEAVEN — «Honeycomb»
HIGH ON FIRE — «Electric Messiah»
TRIVIUM — «Betrayer»
UNDEROATH — «On My Teeth»
С другой стороны, эту тусовка всегда жила своей какой-то отдельной жизнью, так что трудно понять, что и как надо сделать, чтобы попасть в списки каким-нибудь DIMMU BORGIR.
Да тут глаза разбегаются, из чего выбрать. И DEAFHEAVEN, и HIGH ON FIRE, и UNDEROATH — все просто то. И слава богу, что там нет каких-нибудь DIMMU BORGIR.