Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..

Grammy Awards, очередная серия которых состоится 31 января в Лос-Анджелесе, в последние годы испытывают кризис доверия. Например, в ковидном 2020-м, когда все происходило онлайн, церемонию просмотрело 17 миллионов человек — самый низкий показатель с 2006 года. Хотя в целом, конечно, не очень-то маленький. Ну и поскольку ничего более внушительного в музыкальном мире еще не придумано, предлагаю посмотреть, какой метал превыше всего оценили члены Академии звукозаписи.

На сей раз, мне кажется, состав неплохой.

Best Metal Performance:

DEFTONES «Genesis» (не уверена)

GOJIRA «Amazonia» (да!)

MASTODON «Pushing The Tides» (да!)

ROB ZOMBIE «The Triumph Of King Freak» (вполне!)

DREAM THEATER «The Alien» (нет)

Ну и поскольку MASTODON раньше «Грэмми» уже получали, искренне желаю успеха GOJIRA. По крайней мере, из перечисленного они самые металлические.

Best Rock Performance:

AC/DC «Shot In The Dark»

BLACK PUMAS «Know You Better (Live From Capitol Studio A)»

CHRIS CORNELL «Nothing Compares 2 U»

DEFTONES «OHMS»

FOO FIGHTERS «Making A Fire»

Best Rock Song

WEEZER «All My Favorite Songs»

KINGS OF LEON «The Bandit»

MAMMOTH WVH «Distance»

PAUL MCCARTNEY «Find My Way»

FOO FIGHTERS «Waiting On A War»

Best Rock Album

AC/DC «Power Up»

BLACK PUMAS «Capitol Cuts — Live From Studio A»

CHRIS CORNELL «No One Sings Like You Anymore, Vol. 1»

FOO FIGHTERS «Medicine At Midnight»

PAUL MCCARTNEY «McCartney III»

В роковых номинациях, наверное, голосовала бы за AC/DC Power Up, но есть мнение, уважает посмертно Криса Корнелла.

Количество просмотров: 133