Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..Блог
Grammy Awards, очередная серия которых состоится 31 января в Лос-Анджелесе, в последние годы испытывают кризис доверия. Например, в ковидном 2020-м, когда все происходило онлайн, церемонию просмотрело 17 миллионов человек — самый низкий показатель с 2006 года. Хотя в целом, конечно, не очень-то маленький. Ну и поскольку ничего более внушительного в музыкальном мире еще не придумано, предлагаю посмотреть, какой метал превыше всего оценили члены Академии звукозаписи.
На сей раз, мне кажется, состав неплохой.
Best Metal Performance:
DEFTONES «Genesis» (не уверена)
GOJIRA «Amazonia» (да!)
MASTODON «Pushing The Tides» (да!)
ROB ZOMBIE «The Triumph Of King Freak» (вполне!)
DREAM THEATER «The Alien» (нет)
Ну и поскольку MASTODON раньше «Грэмми» уже получали, искренне желаю успеха GOJIRA. По крайней мере, из перечисленного они самые металлические.
Best Rock Performance:
AC/DC «Shot In The Dark»
BLACK PUMAS «Know You Better (Live From Capitol Studio A)»
CHRIS CORNELL «Nothing Compares 2 U»
DEFTONES «OHMS»
FOO FIGHTERS «Making A Fire»
Best Rock Song
WEEZER «All My Favorite Songs»
KINGS OF LEON «The Bandit»
MAMMOTH WVH «Distance»
PAUL MCCARTNEY «Find My Way»
FOO FIGHTERS «Waiting On A War»
Best Rock Album
AC/DC «Power Up»
BLACK PUMAS «Capitol Cuts — Live From Studio A»
CHRIS CORNELL «No One Sings Like You Anymore, Vol. 1»
FOO FIGHTERS «Medicine At Midnight»
PAUL MCCARTNEY «McCartney III»
В роковых номинациях, наверное, голосовала бы за AC/DC Power Up, но есть мнение, уважает посмертно Криса Корнелла.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 133
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Номинанты на Грэмми 2022 в метал-категории. Наконец-то нормальные группы?..
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Комментарии
- Anastasiya: Стрим: https://www.youtube.com/watch? v=mC5L4yBxD5E
- Anastasiya: А вот и официальный стрим: https://www.youtube.com/watch? v=c4sq6eLRADs Еще раз рекомендую!
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- Anastasiya: Альбом целиком: https://www.youtube.com/watch? v=YCn0JV4WFJg Надеюсь на выходных услышать вживую
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