«Белачка-гарэлачка». RE1IKT, BOREALIS, SAMELI в Doodah King

Недаром говорят, что алкоголь — депрессант: трудно представить что-либо более загоняющее, нежели гимн водочным грызунам в исполнении группы RE1IKT. Эти парни вообще не ищут привычных путей — в чем убедились немногочисленные слушатели, посетившие понедельничным вечером клуб Doodah King. Для Kaprikorn Promo подборка групп оказалась достаточно необычной (ну, за исключением SAMELI, которые, как шарик на детском утреннике, одинаково незамысловато заходят и к грайнду, и к глючному пост-металу; разве что огонек в глазах у девушек поугас, пропала клавишница, а наряды стали попроще, без готической выдумки) — но ожидаемого аншлага внезапно не получилось. Что странно: вот честно, я привыкла, что RE1IKT — это гарантия массовости.

Возможно, сказался сезон отпусков и экзаменов. Возможно, — тот факт, что в последнее время команда выступает достаточно часто, а вышедший в прошлом году альбом Kufar, хотя и собрав привычные комплименты, не стал сенсацией, воспринявшись скорее как необязательное продолжение хитовых Лекавых трав (что отчасти объяснимо: в последний альбом вошли песни, писавшиеся в «травный» период, но отложенные до лучших времен; а также дуэты, футбольный гимн — и, в общем, в итоге релиз получился крепким, но сумбурным).

Как бы там ни было, этим вечером группа не стала делать упор на Kufar (хотя «Навальніца» лишней, безусловно, не стала), сконцентрировавшись, напротив, на материале Лекавых трав и Рек (альбом Рэкі прабілі лёд, 2011 год), при этом старательно выбирая из этих релизов редкое и почти не играемое. Имитируя творческий склероз, музыканты то и дело устраивали сценический клуб «Что, где, когда», вспоминая, в каком году написали/впервые сыграли тот или иной трек, особо подчеркнув в анонсе песни «Канцінуум», что исполняется она вживую раз лет в двадцать пять, и если сегодня нам повезло, то до следующего определенно придется потерпеть.

«Яшчарка», «Кабета інсекта» — странные, завораживающие, балансирующие на канате изощренной потусторонности, между стилями, на нерве, на грани, RE1IKT озадачивали и, опьяняя, отшелушивая от повседневности, заполняли собой окружающий мир. Они были жестче и мрачнее, чем обычно, — недаром сортировка сетлиста в этот раз осуществлялась по кнопке «экспериментальность и неформат». Арт-рок, прогрессив, пост-метал… дрожащий, будто призрачное июньское марево, вокал в «Рана на Івана» и внеочередные реминисценции TOOL.

Не обошлось и без презентаций: так, на концерте впервые прозвучала «Паэма пра чорныя вочы» по произведению Михася Зарецкого, созданная в рамках проекта «(Не)расстраляная паэзія» (песни на стихи репрессированных белорусских поэтов). Так что если кто-то не пришел на концерт по причине «ай, ну они теперь играют везде», укусите себя за труднодоступное. Может быть, и играют. Но в «дудакинге» все-таки был эксклюзив. Да и просто приятно послушать группу мирового полета, способную навороченное передать красиво и чисто, аккуратно распределив, будто льдинку, каждую ноту и партию, а затем сложив, финальное, что-то про вечность. Ну или, минимум, белачку-гарэлачку. Что тоже нетленно. По-своему.

Безусловно, к уровню и внежанровости RE1IKT непросто подобрать разогрев. И первые команды, SAMELI с BOREALIS, на их фоне смотрелись, как школьные ВИА. Причем BOREALIS — устоявшийся уже, вроде бы, и состоявшийся за 10 лет коллектив — даже хуже.

Несмотря на креативную задумку (соединить «задротский» прогрессив-метал с чистым роковым женским вокалом), парни и девушки выглядели так неуверенно, так долго и настойчиво извинялись за свою неготовность, неотрепетированность и вообще за то, что они сейчас тут вышли на сцену, что хотелось добить, чтоб не мучались в какой-то момент стало даже уже не смешно. Вот это называется работой с публикой? Стоять и мучительно извиняться за пропустивших саундчек музыкантов?.. При этом песни у BOREALIS (особенно запомнилась «Разьвiтаньне») оказались действительно неплохи — жаль только, вокал был выведен слишком громко и, сильный, доминирующий, забивал собой инструментальную часть, позволяя близнецам-гитаристам разгуляться лишь в проигрышах.

В общем… надеюсь однажды посмотреть на BOREALIS в лучшем виде — без вот этой глупой нерешительности, способной испортить всякое впечатление. Ну а пока… вспоминаем RE1IKT и смотрим фотоотчет!