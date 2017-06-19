«Белачка-гарэлачка». RE1IKT, BOREALIS, SAMELI в Doodah King

Недаром говорят, что алкоголь — депрессант: трудно представить что-либо более загоняющее, нежели гимн водочным грызунам в исполнении группы RE1IKT. Эти парни вообще не ищут привычных путей — в чем убедились немногочисленные слушатели, посетившие понедельничным вечером клуб Doodah King. Для Kaprikorn Promo подборка групп оказалась достаточно необычной (ну, за исключением SAMELI, которые, как шарик на детском утреннике, одинаково незамысловато заходят и к грайнду, и к глючному пост-металу; разве что огонек в глазах у девушек поугас, пропала клавишница, а наряды стали попроще, без готической выдумки) — но ожидаемого аншлага внезапно не получилось. Что странно: вот честно, я привыкла, что RE1IKT — это гарантия массовости.
Возможно, сказался сезон отпусков и экзаменов. Возможно, — тот факт, что в последнее время команда выступает достаточно часто, а вышедший в прошлом году альбом Kufar, хотя и собрав привычные комплименты, не стал сенсацией, воспринявшись скорее как необязательное продолжение хитовых Лекавых трав (что отчасти объяснимо: в последний альбом вошли песни, писавшиеся в «травный» период, но отложенные до лучших времен; а также дуэты, футбольный гимн — и, в общем, в итоге релиз получился крепким, но сумбурным).
Как бы там ни было, этим вечером группа не стала делать упор на Kufar (хотя «Навальніца» лишней, безусловно, не стала), сконцентрировавшись, напротив, на материале Лекавых трав и Рек (альбом Рэкі прабілі лёд, 2011 год), при этом старательно выбирая из этих релизов редкое и почти не играемое. Имитируя творческий склероз, музыканты то и дело устраивали сценический клуб «Что, где, когда», вспоминая, в каком году написали/впервые сыграли тот или иной трек, особо подчеркнув в анонсе песни «Канцінуум», что исполняется она вживую раз лет в двадцать пять, и если сегодня нам повезло, то до следующего определенно придется потерпеть.
«Яшчарка», «Кабета інсекта» — странные, завораживающие, балансирующие на канате изощренной потусторонности, между стилями, на нерве, на грани, RE1IKT озадачивали и, опьяняя, отшелушивая от повседневности, заполняли собой окружающий мир. Они были жестче и мрачнее, чем обычно, — недаром сортировка сетлиста в этот раз осуществлялась по кнопке «экспериментальность и неформат». Арт-рок, прогрессив, пост-метал… дрожащий, будто призрачное июньское марево, вокал в «Рана на Івана» и внеочередные реминисценции TOOL.
Не обошлось и без презентаций: так, на концерте впервые прозвучала «Паэма пра чорныя вочы» по произведению Михася Зарецкого, созданная в рамках проекта «(Не)расстраляная паэзія» (песни на стихи репрессированных белорусских поэтов). Так что если кто-то не пришел на концерт по причине «ай, ну они теперь играют везде», укусите себя за труднодоступное. Может быть, и играют. Но в «дудакинге» все-таки был эксклюзив. Да и просто приятно послушать группу мирового полета, способную навороченное передать красиво и чисто, аккуратно распределив, будто льдинку, каждую ноту и партию, а затем сложив, финальное, что-то про вечность. Ну или, минимум, белачку-гарэлачку. Что тоже нетленно. По-своему.
Безусловно, к уровню и внежанровости RE1IKT непросто подобрать разогрев. И первые команды, SAMELI с BOREALIS, на их фоне смотрелись, как школьные ВИА. Причем BOREALIS — устоявшийся уже, вроде бы, и состоявшийся за 10 лет коллектив — даже хуже.
Несмотря на креативную задумку (соединить «задротский» прогрессив-метал с чистым роковым женским вокалом), парни и девушки выглядели так неуверенно, так долго и настойчиво извинялись за свою неготовность, неотрепетированность и вообще за то, что они сейчас тут вышли на сцену, что
хотелось добить, чтоб не мучались в какой-то момент стало даже уже не смешно. Вот это называется работой с публикой? Стоять и мучительно извиняться за пропустивших саундчек музыкантов?.. При этом песни у BOREALIS (особенно запомнилась «Разьвiтаньне») оказались действительно неплохи — жаль только, вокал был выведен слишком громко и, сильный, доминирующий, забивал собой инструментальную часть, позволяя близнецам-гитаристам разгуляться лишь в проигрышах.
В общем… надеюсь однажды посмотреть на BOREALIS в лучшем виде — без вот этой глупой нерешительности, способной испортить всякое впечатление. Ну а пока… вспоминаем RE1IKT и смотрим фотоотчет!
Не въезжаю я в эти ваши реликты
Как жаль, что не получилось прийти из-за работы. Реально, одна из самых мощных и необычных команд на нашей сцене. И ещё программа такая была интересная, эх.
Долго подключались, потому что барабанщику надо было навесить кучу железа. Никто ни за что не извинялся. Просто рассказали как мы попали на этот концерт. Неуверенно себя не чувствовали.
Это не отчёт… это извините — гонево какое-то. По саунду — музыканты на сцене за порталы не отвечают- к нам претензий не должно быть никаких — только к звукеру клуба,что он вывел вокал на первый план (а не вы ли уважаемые работники пера потом пишите, что вокала не было слышно?)
Дуда Кинг вообще слабоватый зал по звуку для метал музыки. Там можно только слабый рочок, блюз вызвучить…
Borealis написал(а):
Дуда Кинг вообще слабоватый зал по звуку для метал музыки. Там можно только слабый рочок, блюз вызвучить…
Нечасто вы, видимо, там бываете. Самые разные коллективы звучат, и дэзовые, и грайндовые, и блэковые, и хэви, и что угодно. Но везет не всем и не всякий раз, факт.
Borealis написал(а):
Это не отчёт… это извините — гонево какое-то.
Группа несет на сцене чушь вместо того, чтобы взаимодействовать с публикой, вот и все «гонево». Причем вовсе не со зла, а чтобы в следующий раз выступали как звезды!
так я не понял. где мы извинялись? где чушь? вам не кажется что понятие «чушь» сугубо субъективное. И я не писал что был плохой звук. я написал, что по вашему мнению был громковато выведен вокал, а группа на сцене на это повлиять не может.
Итак моя позиция такова:
1. «парни и девушки выглядели так неуверенно» — чушь, мы не выглядели неуверенно
2. «так долго и настойчиво извинялись за свою неготовность, неотрепетированность и вообще за то, что они сейчас тут вышли на сцену» — чушь — мы не извинялись, у нас всё было отреперированно и готово, что вы могли бы и услышать, если бы слушали музыку, а не придумывали всякую чушь под видом репортажа.
3. «и вообще за то, что они сейчас тут вышли на сцену» — чушь!!! Мы просто рассказали как мы неожиданно попали на этот концерт.
4. Я бывал в Дуда Кинге много раз. И ни разу по моему мнению метал группы там нормально не звучали… Заметьте — ИМХО
5. ИТОГ. Репортаж — чушь! Или вы серьёзно думаете, что написали отличный отчёт? Хотя бы в отношении нашей группы — репортаж — ЧУШЬ ! Вот и весь сказ.
Borealis написал(а):
И я не писал что был плохой звук.
Вы писали, что клуб якобы слабоват для метал-музыки.
Borealis написал(а):
вам не кажется что понятие «чушь» сугубо субъективное.
Совершенно верно, субъективно любое частное мнение, поэтому в шапке сайта и написано: «авторский проект».
Borealis написал(а):
Хотя бы в отношении нашей группы — репортаж — ЧУШЬ ! Вот и весь сказ.
Ну считайте так на здоровье, никто не запрещает! Можете полагать, что вы были звездами вечера, отжигали и заводили зал, как три дрим-театра с четырьмя мешшугами, это также ваше священное право.
то есть, вы считаете , что нормально вызвученные барабаны и гитары должны были достаться только Реликту.
Вам никто не рассказывал, что группам разогрева не включают полную подзвучку в зал, и они звучат на фоне Хэдлайнергов мягко говоря «уныло»?
Вы не считаете, что группа с 10 летним стажем заслуживает полной вызвучки в зал.?
И после этог читать вашу чушь про неуверенно просто смешно. Вы даже не музыкант, и не знаете каково это играть с плохим звуком в зал, и не мочь на это повлиять. Пачка на неподзвученных барабанах и басе + гитарах не собирается, — и звучит это действительно «по-пионеровски» — ровно так-же, как на репетиции…
тем более с таким технически сложным материалом для звукаря?
бубубу
Borealis написал(а):
Вы не считаете, что группа с 10 летним стажем заслуживает полной вызвучки в зал.?
Это несправедливая, но обычная практика для суппорта. Ну и еще раз акцентирую: основная претензия была к неумению группы вести себя на сцене, подать себя и общаться с аудиторией. Очевидно, что при 10-летнем стаже вам не хватает опыта живых выступлений, поэтому при оказии не запланированного заранее концерта вы растерялись и начали рассказывать всю эту петрушку между песнями. У меня не было цели оскорбить коллектив, но, призывая к объективности, будьте же объективны! Есть группы, которые делают шоу. И это пока не вы.
Да — мы не делаем шоу. мы блин не петросяны всякие, и не задорновы. Мы не Оззи. Где вы в тот день и в любой другой видели шоу? Где вы видели шоу у Дрим Театр. Где вы видели шоу у Металлики. Где вы видели шоу у Опет? Никто из серьёзных металл групп не дрыгается на сцене — а просто играют музыку. Будет просто смешно смотреть на миюнга или хэммита, которые прыгают как шуты… мы играем сложную музыку и под неё невозможно делать шоу (по крайней мере в Беларуси с её хреновым светом и ещё более хреновой вызвучкой). Посмотрите видео с выступлений мировых звёзд — они на сцене просто играют — движухи никакой, а от белорусов вы почему-то требуете, чтобы мы скакали и трындели как дебилы. Какое нахрен ШОУ? Или у реликтов было супер-мега -пупер шоу? что за ересь???
Добавлю от себя — есть в ваших словах некая правда… Надо что-то делать, исправляться, становиться лучше.. Спасибо за критику (которая стала более-менее конструктивной только в этих пост-сообщениях). Но вы не считаете, что малость унизили в репортаже 2 группы, не имея на то оснований, и не принимая в расчёт условия выступления?
Мы вот, тоже уже не можем удержаться!
Почему в твоих интервью всегда сплошной негатив? Ведь эти интервью возможно будут читать люди, которых даже не было на концерте.
Во-первых: почему бы не отметить отличный вокал Бореалисов?Среди всех этих предложений про неуверенность? (это как минимум) и не отметить так же треки с какого альбома были исполнены…И что вокалистка говорила про подготовку следующего альбома
Ну и про SAMELI :
«подборка групп оказалась достаточно необычной (ну, за исключением SAMELI, которые, как шарик на детском утреннике, одинаково незамысловато заходят и к грайнду, и к глючному пост-металу; разве что огонек в глазах у девушек поугас, пропала клавишница, а наряды стали попроще, без готической выдумки»
неужели, ты можешь каждый раз писать только про шмотки?))) А клавишница почти год с нами не выступала…если уж так следишь за всеми выступлениями, или так получается попадать…
и это все, что ты можешь написать про группу, которая выступала около 30 мин. ну ок…
Ах, да. еще как школьное виа, оба коллектива… кроме Реликтов.
Borealis написал(а):
. Но вы не считаете, что малость унизили в репортаже 2 группы, не имея на то оснований, и не принимая в расчёт условия выступления?
Вот и я о том же. Что надо как то более конструктивно рассуждать
Что за истерика ))) Вот вам просто рандомное видео с ютуба. Честно, первое попавшееся. Парни здесь просто играют и поют. Ничего лишнего. Посмотрите, как двигается вокалист. На его мимику, жесты. Как расставляет акценты, вовлекает людей в происходящее. Как ведут себя остальные музыканты.
Капитан Очевидность, не? Или дальше будем гуглить?
где видео?
я кажется понял.. похвалили только ту группу, где на вокале парень… вот и весь вам Фрейд!
Sameli написал(а):
и это все, что ты можешь написать про группу, которая выступала около 30 мин.
В общем, да. Хвалить я вас не могу, но могу в будущем вообще игнорировать, хорошо? Ну, чтобы заранее никого ни на что не настраивать
и это не истерика, а вдумчивое изучение позиции автора материала. А автор материала, по нашему мнению, ничего не анализировал, не изучал, а просто — ЛЯПНУЛ, абы словей на статью набралось… Comprende?
Borealis написал(а):
где видео?
Сорян, случайно удалила ссылку из комментария: https://www.youtube.com/watch?v=C98sOdWjtsw
интересно девки пляшут…
Anastasiya написал(а):
Sameli написал(а):
и это все, что ты можешь написать про группу, которая выступала около 30 мин.
В общем, да. Хвалить я вас не могу, но могу в будущем вообще игнорировать, хорошо? Ну, чтобы заранее никого ни на что не настраивать
Можешь игнорировать, окей)
Просто как минимум можно было написать, что в составе появились живые барабаны, это к цитате о том, что не было клавишницы))
Borealis написал(а):
я кажется понял.. похвалили только ту группу, где на вокале парень… вот и весь вам Фрейд!
Ну если вам удобней так считать вместо того, чтобы работать над выступлениями, то на здоровье. Но, честно говоря, это уж совсем детсад пошел.
Anastasiya написал(а):
Borealis написал(а):
где видео?
Сорян, случайно удалила ссылку из комментария: https://www.youtube.com/watch?v=C98sOdWjtsw
Ему есть где двигаться))) а в дуда кинге, куда не повернись — или провод, или микрофон, или сосед по сцене)
Sameli написал(а):
Можешь игнорировать, окей)
Просто как минимум можно было написать, что в составе появились живые барабаны, это к цитате о том, что не было клавишницы))
Клавишница запомнилась просто! Но да, сорри за неупоминание барабанов. И да, ничего личного, — честно говоря, не писать о вас мне тоже будет проще. И, надеюсь, без обид!
Sameli написал(а):
Ему есть где двигаться))) а в дуда кинге, куда не повернись — или провод, или микрофон, или сосед по сцене)
Нуууу…. Племя могут же? Или вот пару недель тому IVORY выступали. Хорошо же — даже при том, что играли первыми и зал был почти пуст.
Anastasiya написал(а):
Sameli написал(а):
Можешь игнорировать, окей)
Просто как минимум можно было написать, что в составе появились живые барабаны, это к цитате о том, что не было клавишницы))
Клавишница запомнилась просто! Но да, сорри за неупоминание барабанов. И да, ничего личного, — честно говоря, не писать о вас мне тоже будет проще. И, надеюсь, без обид!
Ну сорри не сорри, а тряпки -то важнее.))
Хорошо, лучше и не пиши вовсе)
Дбз, буду писать о SAMELI только если появится хорошее и не про тряпки.
Бля, а можно Sameli ещё и выступать перестанут? Я задолбался столько пить перед концертами, чтобы их пропустить Ну раз пошла такая тема.
P.S. Всем пофиг, а Re1ikt были шикарны и бесподобны. Видел из в пятый раз, и это был самый офигенный сет-лист!
Самели вместо того чтобы развиваться и перестать быть похожими на Ранеток, что по музыке, что по уровню владения инструментами… строчат месаги фотографам, журналистам и вообще оё-ёй, что вы нас обижаете, не хвалите, все плохие… Да по-хорошему вас ещё по-божески в репортах подают, можно и вообще не писать, ибо ничего нового или просто толкового услышать невозможно…
Про бореалис ничего супер-обидного не написано, имхо. Адекватные люди делают выводы и не стремятся понравиться всем подряд. Музыка-то норм, а поведение, даже по комментариям, как у ясельной группы
Во!!!!!!!!!!! Наконец-то кто-то правду сказал. Неужто так в стране плохо с музыкантами, что организаторы эту беспонтовую попсу тащат в каждый концерт?
Батюшки!!!!! Сколько недооценённых рок-звёзд повылазило))))
держись Хеллфест, хедлайнеры следующего года уже готовят заявки))))
Отвечу Тирану. Что такое «поведение как у ясельной группы»? как его определить? мне просто захотелось прояснить некоторые моменты, и я их прояснил для себя на будущее. Чтобы знать в , как себя преподносить. Сорри если кого обидел. А если обидел, тогда значит так и хотел :)
Парни, поймите — мы не звёзды и звездиться не собираемся… Но работать на полуотключенном аппарате — это тот ещё мазохизм. А после этого журналюги начинают писать про детский виа… это просто неуважение. вы бы нас всех скопом вообще в бумбокс подключили и потом писали, как мы хреново звучим и выглядим на сцене. А вы не задумывались, как трудно себя настроить на движение и общение с публикой , когда этой публики 10-20 человек? Попробуйте — тогда поймёте. Ощущаешь себя как на репетиции и естественно ведёшь себя соответственно. Трудно вести себя и подавать перед «многочисленной» аудиторией, как звезда. О чём и идёт разговор… Ещё раз — мы не звёзды и не звездуны. Мы просто делаем музыку и играем её для слушателей (тех, кому это в данный момент интересно). И в этой ситуации не до шоу, как вы понимаете…
Borealis, шоу это не только клоунада, пиротехника и т.д. Это в том числе и движения музыкантов на сцене, продуманность их действий и хорошая импровизация. Музыкант должен не только хорошо играть на инструменте, музыкант это еще и Артист, который должен и действиями создавать обмен энергетикой с залом. Тогда и движуха будет в зале. Толпу надо заводить) Пример с Металликой не совсем удачен был тем, что участникам группы уже за 50 и они всем кому надо всё доказали. Метла на сцену просто может выйти ничего не играя, и зал будет восторженно реветь)) Но посмотри их выступления 80-90 годов…движуха есть :)
Borealis написал(а):
И в этой ситуации не до шоу, как вы понимаете…
Ситуации разные бывают, но экстремальные условия не должны убивать энергетику, зрителям не до обьяснений почему нам, музыкантам, не удобно на сцене и чего произошло. Они хотят и слушать и смотреть. А мы обязаны делать это на проф.уровне вне зависимости от условий. Пы.Сы. Я не пытаюсь задеть ни в коем случае, проходил мимо и решил свою точку зрения выразить, опираясь на свой опыт
А вообще — на сцене был неплохой звук, выступать было хорошо. Только душно очень… Спасибо организаторам, что пригласили. Мы остались довольны. (не уверен насчёт незнакомых слушателей и журналистов)
Правильно Дмитрий пишешь. Я общо написал, как чувствуется иногда (вчера именно так и было.) Ты не был на выступлении, а после этих слов журналюги уже поверил, что всё было именно так хреново, как она написала. (а может и не поверил, мне то откуда знать?) Могу только от себя добавить — было очень неплохо, никакой чуши со сцены не звучало, и общалась вокалистка со зрителями как с лучшими друзьями. Вот и всё, что могу сказать по этому поводу…
Журналюга?
Совсем рамсы попутал(((((
Borealis написал(а):
Ты не был на выступлении, а после этих слов журналюги уже поверил, что всё было именно так хреново, как она написала. (а может и не поверил, мне то откуда знать?)
На концерте не был, лишь выразил свою точку зрения по поводу поведения на сцене и контакта со зрителями. Могу лишь еще одно сказать — так реагировать на мнение журналиста тоже не стоит, ведь сколько людей — столько и мнений. И каждый остался при своём) Критику аргументированную музыкант принимает к сведению, а когда без аргументов — пропускает мимо глаз/ушей. Представь стала группа популярней в 10 раз — кол-во негативных и позитивных отчетов соответственно тоже возрастает…и комментить их нет смысла уже, и времени)
добавлю ещё — в дуда кинге на сцене не задвигаешься, или провод порвёшь, или примочку сломаешь, или в вокалиста врежешься… тяжковато
Пока вы тут какашками разбрасываетесь, Ne Obliviscaris объявили об окончании работы над 3-м альбомом. https://www.facebook.com/NeObliviscarisBand/photos/a.190683169897.125608.8216149897/10155358410754898/?type=3&theater
Видео для привлечения внимания https://www.youtube.com/watch?v=4i36SHu2Rl8
Ахахах, чувак ты ещё 10 лет гнить будешь в своём подвале и играть в таких же подвалах. Для тех, кто ценит радуйся, что тебя не проигнорировали двадцать рыл, что пришли на концерт, и старайся для них! И пускай пишут где хотят что хотят! Тишина и ноль мнений — это когда ты труп, понимаешь. И когда не пришло даже двадцать.
Чего на Настю накинулись?
Это — авторский проект, можно сказать её личный бложик, где она выражает свое мнение. Строчить больше 40 коментов в посте с мнением автора про не самый (мягко говоря) пиздатый концерт — это действительно поведение на уровне детского сада.
Читая комментарии выше, подобные отчёты и вообще наблюдая ситуацию посещения мероприятий, начинаю понимать что мне вообще не жалко нашу метал-тусню. Браво, вы это всё заслужили -музыкантов-мудаков, которые тычут друг в друга пальцами; организаторов с похерфэйсами, которых уже зае..ло искать нормальые команды и они суют вам что угодно, лишь бы вы не хныкали; вы заслужили такие порталы и блоги которые травят и гнобят друг друга, да и еще и обижаетесь на критику и разные вбросы, прямиком на потеху недотроллей, которые так же и ваша заслуга; так же вот это вот хвастовство, что вы можете лучше сыграть — но времени ни у кого нету. Зато есть время вкалывать в сраном офисе с утра до ночи, чтобы похвастаться потом в инсте как вы охрененно провели лето в норвегиях, даниях и разных европах, но вот поработать над групой или чем-то ещё, нет, зачем?! Одни и те же грабли да отовсюду. И это всё на фоне того чтобы стоять и вейпить по углам, ворча что какой концерт унылый, а говнари достали уже толкаться. Лучше посидеть в баре и/или в интернетике и толкать речь о том что в том или ином клубе все отстойно.
Если вы не решаетесь выйти из зоны комфорта, то какая может быть речь о нормальном функционировании метал-сцены, я молчу уже про экстремальные жанры и поджанры митола.
Что касается дуды — звукореж там свою работу делает толково, но вот группы свою часть настроек напрочь не хотят делать. Звук хоть и больное место, но ранее как-то никого это сильно не расстраивало. Удаляйте время науке отстраиваться, товарищи, это всегда было одним из столпов успеха групп.
И последнее. Да, много кому на следующий день надо на работу/учебу/проч., но живете вы сегодня, здесь и сейчас — зачем гнить на этом всем зря? Отрубите нахер свой снобизм, встряхните когда-нибудь патлами, попробуйте оторваться, в конце концов! Ответственность за то что митол в стране сдох лежит на каждом из вас, и каждый же может положительно повлиять на подьем метала в нашем социалистическом «оазисе».
Сорри за много букв, но задолбали.
Ну, если группа хочет, то она вырастает из дудакингов до европейских турне. Если хочет.