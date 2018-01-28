Встречайте AURI: семейный проект Туомаса Холопайнена

Неугомонный Туомас, похоже, не способен прожить год без того, чтобы не ввязаться в новый проект. На сей раз семейный: в новой группе AURI поет его рыжеволосая жена, финская поп-фолк-певица Johanna Kurkela, которую завистливые интернет-комментаторы уже окрестили «порнстар-версией Бьорк». Почему «порн» — непонятно, но голос у этой дамы магический. И выложенная в Сеть «Night 13», уверена, станет на сегодня вашей наиприятнейшей колыбельной.

Tuomas Holopainen Nightwish Johanna Kurkela Auri По сути, AURI — это трио: помимо Туомаса и Йоханны, в нем также принимает участие Troy Donockley из NIGHTWISH, обладающий умением и талантом играть на невообразимом количестве фолковых инструментов. Дебютный же полноформат появится на Nuclear Blast 23 марта. «Я не стану рассказывать о лирической основе наших песен, — загадочно улыбается Туомас, — пускай каждый слушатель придумает свою историю сам. Именно это делает нашу музыку столь прекрасной: она подпитывается воображением всякого, кто к ней прикоснулся».

, рубрика(и): Блог

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