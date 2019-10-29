Барабанщика WALLS OF JERICHO повязали с 285 кг наркоты

Продолжая тему травокуров. В среду в Орегоне был арестован драммер WALLS OF JERICHO Dustin Schoenhofer, перевозивший в своем пикапе более 285 кг марихуаны.

Walls of Jericho Drummer ArrestedКак рассказывают новости, 41-летний музыкант попался полиции на дороге: он превысил скорость примерно в два раза — вместо разрешенных на том участке 50 км/ч мужик гнал 90. И нарвался на патруль. Подойдя проверить права и сознание, офицер сразу почувствовал характерный аромат. Так и повязали. Кроме травы, нашли также запас гашишного масла.

В настоящий момент Дастин, понятно, в тюрьме: назначен залог $45000 и грозит… на самом деле, не знаю. В Беларуси бы дважды расстреляли и еще немножко повесили. Как минимум, за глупость.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. ukko 29.10.2019 в 09:04

    так может он рецепт дома забыл

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  2. Merzbow 29.10.2019 в 09:31

    Это он Пэту О’Брайену допинг вёз. Борьба с инопланетянами много сил отбирает)

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  3. BiOMeX 29.10.2019 в 12:02

    Перевозить траву в кузове пикапа — это отличная заявка на Премию Дарвина :-)

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  4. Vile 29.10.2019 в 22:34

    BiOMeX написал(а):
    Перевозить траву в кузове пикапа — это отличная заявка на Премию Дарвина :-)
    это обычная практика в америке,посмотри фильм на эту тему,если не в теме сам https://vk.com/video-90867927_456239307?list=94ee8a0170cef10abf
    если не откроется — название — The Legend of 4.20

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