Барабанщика WALLS OF JERICHO повязали с 285 кг наркоты

Продолжая тему травокуров. В среду в Орегоне был арестован драммер WALLS OF JERICHO Dustin Schoenhofer, перевозивший в своем пикапе более 285 кг марихуаны.
Как рассказывают новости, 41-летний музыкант попался полиции на дороге: он превысил скорость примерно в два раза — вместо разрешенных на том участке 50 км/ч мужик гнал 90. И нарвался на патруль. Подойдя проверить права и сознание, офицер сразу почувствовал характерный аромат. Так и повязали. Кроме травы, нашли также запас гашишного масла.
В настоящий момент Дастин, понятно, в тюрьме: назначен залог $45000 и грозит… на самом деле, не знаю. В Беларуси бы дважды расстреляли и еще немножко повесили. Как минимум, за глупость.
так может он рецепт дома забыл
Это он Пэту О’Брайену допинг вёз. Борьба с инопланетянами много сил отбирает)
Перевозить траву в кузове пикапа — это отличная заявка на Премию Дарвина :-)
BiOMeX написал(а):
Перевозить траву в кузове пикапа — это отличная заявка на Премию Дарвина :-)
это обычная практика в америке,посмотри фильм на эту тему,если не в теме сам https://vk.com/video-90867927_456239307?list=94ee8a0170cef10abf
если не откроется — название — The Legend of 4.20