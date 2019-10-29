Барабанщика WALLS OF JERICHO повязали с 285 кг наркоты

Продолжая тему травокуров. В среду в Орегоне был арестован драммер WALLS OF JERICHO Dustin Schoenhofer, перевозивший в своем пикапе более 285 кг марихуаны.

Как рассказывают новости, 41-летний музыкант попался полиции на дороге: он превысил скорость примерно в два раза — вместо разрешенных на том участке 50 км/ч мужик гнал 90. И нарвался на патруль. Подойдя проверить права и сознание, офицер сразу почувствовал характерный аромат. Так и повязали. Кроме травы, нашли также запас гашишного масла.

В настоящий момент Дастин, понятно, в тюрьме: назначен залог $45000 и грозит… на самом деле, не знаю. В Беларуси бы дважды расстреляли и еще немножко повесили. Как минимум, за глупость.