AMON AMARTH на пути к Минску. Новое видео «The Way Of Vikings»

29 августа в Минске сбудется долгожданное: в «Репаблик» пожалуют AMON AMARTH, продолжающие обкатывать свой прошлогодний альбом Jomsviking. (Будем надеяться, музыканты таки ответят на высланные вчера вопросы интервью — и мы узнаем кой-какой эксклюзив накануне концерта.) Ну а пока, предвкушая и переслушивая, предлагаю оценить новое видео группы на песню «The Way Of Vikings». Снимала его Grupa 13 (куда уж без них в наши дни), стилизовавшая шведов под персонажей сериала «Острые козырьки».

«Если честно, то я не люблю, когда стиль нашего коллектива позиционируют как «викинг метал», — говорил энное время назад вокалист Йохан, — потому что в принципе странно проецировать лирические темы на музыкальный контент. Это путь для ленивых, и если уж начинать судить по текстам, то LED ZEPPELIN тоже играли викинг-метал («Immigrant Song»). А еще BLACK SABBATH с альбомом Tyr. «Мэйдены» с их «Invasion» и «Invaders». Но музыкально же все это разное! Хотя если вам так удобнее… ладно. Я не так уж и против».

И, очевидно, старательно желая откреститься от викингов, группа выпускает альбом Jomsviking. В 2013-м Йохан снялся в фильме «Northmen: A Viking Saga», а теперь мы смотрим клип «The Way Of Vikings» и думаем о… LED ZEPPELIN?

P.S. Если вам очень хочется попасть на минский концерт, но средства не позволяют, велком ту розыгрыш! Вдруг повезет?