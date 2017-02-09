Американские психопаты. Шизоидный нуар в клипе IMPERIAL TRIUMPHANT «Breath Of Innocence»

Не знаю, бывали ли вы в Нью-Йорке, каким он вам видится на расстоянии в тысячи километров. Но есть мнение, что новый клип американских маньяков IMPERIAL TRIUMPHANT «Breath Of Innocence» — черно-белый, эпилептически-мрачный, с аллюзиями на творческие изыски маркиза де Сада — способен окрасить ощущения, какими бы они ни были, в новые оттенки серого. Открыла для себя эту группу недавно, почти случайно попав в сети потрясающего, скукоживающего воображение альбома Abominamentvm (2012), — и вот буквально вчера, как нарочно, подоспел их новый дивный видео-психонуар.

Песня «Breath Of Innocence» вошла в прошлогодий EP Inceste — который, кстати, станет замечательной находкой любителю чернушной авангардной чертовщины уровня DEATHSPELL OMEGA. С годами американцы, правда, из экспериментального блэка дали существенный крен в сторону плотно-техничного диссонантного дэза (ок, дэз-блэка) — однако менее зловещими, экстремальными, жесткими, шизофреническими не стали. Даже наоборот. Так что советую заценить. Лучше в сумерках. Ночью. Выключив все огни, выгнав из комнаты кота и задернув шторы. Такого в путеводителях по Нью-Йорку вам еще не показывали.