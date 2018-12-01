Алколегенды. Ian Gillan вспоминает, как попал в BLACK SABBATH: «Мы страшно напились и лежали под столом»

В продолжение темы «Как прийти в похмельном угаре и попасть в легендарную банду» о своем почти случайном появлении в BLACK SABBATH поведал Ian Gillan. Вклинился он туда ненадолго, в 83-м, записался на альбоме Born Again и ушел в 84-м. А вот предыстория такова…

«Началось с того, что одним вечером мы страшно напились. Отправились промочить горло с Тони и Гизером — а закончилось тем, что мы лежали под столом. Я вообще не особо помню, что там было еще. Но… на следующий день позвонил мой менеджер. Он был в смятении.

«Тебе не кажется, что перед принятием подобных решений неплохо было бы поставить меня в известность?» — спросил он.

«Ты о чем?»

«Да вот… похоже, что ты… В общем, мне позвонили и сказали, что ты согласился петь в BLACK SABBATH».

Так все и вышло. Ну и собственно, я на тот период оказался свободен: с моей бандой было покончено, в DEEP PURPLE ничего особенного не происходило, так что мы с BS составили план на год, в который входила запись альбома и тур. Никто не знал, что получится, но я переехал в Оксфордшир и мы приступили к работе. С парнями из «саббат» я практически не общался: они вели ночной образ жизни, спали днем и работали в темное время суток. Так что, проснувшись поутру и позавтракав, я топал в студию послушать, что они записали, — и делал на основе этого песню. Так, собственно, и родился Born Again«.

Кстати, в этом году альбом отметил 35-летний юбилей. Вспомним?