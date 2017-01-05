Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона

Marilyn Manson сегодня отмечает 48-й день рождения, и хотя по меркам угарных рокеров это не особенно много, шоковый маэстро-антихрист давно не в форме. Новости прошедшего года не так чтобы заводили: то он свалится в обморок во время концерта, то попу народу покажет, то пустит соплю на фаната (ну да-да, гигантскую соплю, врать не будем, но…) — размах «мэнсоновских» выходок уже совсем не тот. Так что давайте сегодня вспомним его молодым. Как обстояли дела, когда он еще отжигал. Когда еще мог и реально хотел это делать. Когда громогласно провозглашал на весь мир: «I am the God of Fuck!»

Начало девяностых

В своей биографии Брайан вспоминал один из первых концертов, на котором «беременная» актриса выходила на сцену с фашистским флагом и утюгом. Утюжила флаг, а затем, присев на гладильную доску, расставляла ноги и имитировала процесс аборта.

Середина девяностых

Был арестован после концерта во Флориде за то, что, вытащив на сцене обтянутый латексом член, мочился на публику. Провел ночь в тюрьме. Имел беседу с психологом.

1994 год

Во время работы над синглом Lunchbox в студию была приглашена глухая девушка-фанатка. Она обнажилась, и музыканты делали фотографии, украсив тело дамы хот-догами, свиными ножками и кусочками колбаски. Затем клавишник Pogo занялся с гостьей сексом, покрикивая при этом: «И в бесполезный ушной канал я проникну вот так же!» Потом музыканты — ну как же без этого — пописали на нее. А отмывшись в душе, девушка удалилась. Как утверждал мистер Уорнер, мероприятием остались довольны все стороны.

В том же году по личному приглашению Антона Шандора ЛаВея Мэнсон стал почетным членом Церкви Сатаны — и даже написал предисловие к книге ЛаВея «Сатана говорит», выпущенной в 1997-м.

1995 год (Мэрилину 26 лет)

На концертах музыкант себя беспощадно кромсает ножом (с ним он, к слову, в тот период вообще не расставался), а на шоу в Сан-Франциско ввинчивает разбитую пивную бутылку прямо себе в грудь. «Я сверлил кожу до тех пор, пока стекло не достигло обратной стороны моего туловища», — напишет Мэнсон в своей автобиографической книге. Также, по его словам, в ту пору получил опыт курения человеческих костей, кои извлек из кладбищенских могил. Оказалось вонюче, невкусно.

Записывая альбомы, музыканты частенько устраивали погромы в студиях, сжигая аппаратуру в микроволновых печах, выбрасывая из окна и просто громя все, что попадется под руку. Для вдохновения, помимо всевозможных видов наркотиков, они подвергали мозг и тело различным издевательствам: от депривации сна до разного рода сексуальных и болевых ритуалов. «Мастурбация, хадкорная порнография и лишение сна изменили мою жизнь, — признается музыкант в интервью для Kerrang! — а после того, как я провел четыре дня на чистом метамфетамине, мы начали писать песни Antichrist Superstar».

Начало нулевых

Во время выступления на Ozzfest в Детройте Мэнсон схватил охранника, обвил ноги вокруг его шеи (на певце были надеты лишь кожаные стринги и колготки) и начал тереться об него гениталиями. За инцидентом вполне логично последовали судебные тяжбы, а также штраф в $4000. Ибо на тот раз довольны уже остались не все.

Впрочем, коллеги по сцене также старались не скучать. И временами преподносили сюрпризы уже самому Уорнеру. «Помню, в 2001-м, во время оззфест-тура, я дико торчал на веществах, — вспомнит позднее Corey Taylor, — практически все время был не в себе. Я как-то наблевал в кружку и выпил все это, стоя перед Мэрилином Мэнсоном. Он офигел. Не знал, как себя вести в тот момент. Но затем, спустя какое-то время, ворвался в нашу гримерку в обтягивающих белых труселях, сделал несколько танцевальных па и унесся со скоростью ветра обратно. Мы такие: «Вот блин, это че сейчас было?»

Середина — конец нулевых

К 2006-му в жизни музыканта назреет ряд личных проблем, и разборки с любимыми женщинами сотрут слезливым потоком грим развратника и буяна. Он уже станет немножко «не торт»: меньше грязи, меньше эпатажа, больше серьезности и тоски на альбомах. В 2009 году, во время истерии вокруг свиного гриппа, музыкант заявит, что он заразился. «Но, к сожалению, выживу». И… не соврал! С чем сегодня же поздравляем.

..А еще на первые месяцы 2017 анонсирован новый альбом под названием SAY10. И, судя по видеотизеру, толика гадостей поклонникам все-таки перепадет. Вдруг кто соскучился.