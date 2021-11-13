Sophia Urista
13.11.2021

Легкий способ запомниться на фестивале: устроить фанату золотой дождь! (Видео NSFW)

Блог

В копилку концертных происшествий и концертных хулиганов: группа BRASS AGAINST стала главным хитом фестиваля Welcome to Rockville, после того как вокалистка мощно обоссала фаната во время исполнения кавера RAGE AGAINST THE MACHINE. Я считаю, это лучшее, что вы можете увидеть в эту пятницу (если захотите, конечно).

Справка: брасс – это набирающее популярность направление духовой музыки, которую исполняют оркестры, состоящие только из медных духовых инструментов, как правило, дополненных ударной секцией.

Группа BRASS AGAINST занимается тем, что исполняет кавер-версии разнообразных рок-групп, от TOOL до BLACK SABBATH, ну а вокалистка Sophia Urista, как выяснилось вчера, еще и большая затейница. Почему перфоманс имел место под песню «Wake Up», объяснения нет. Ну и в принципе нет объяснения. Иногда просто не до объяснений!

Количество просмотров: 103

Читайте также:

2 комментария

  • Benevolence написал(а):

    Читается между строк, что Настя прямо завелась. Узнаю старый-добрый формат хиткиллера. Браво! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • wisgest написал(а):

    после того как вокалистка мощно обоссала фаната
    Как-то уж слишком мощно. Даже несколько не правдоподобно. А так было бы довольно мило.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *