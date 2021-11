Легкий способ запомниться на фестивале: устроить фанату золотой дождь! (Видео NSFW)

В копилку концертных происшествий и концертных хулиганов: группа BRASS AGAINST стала главным хитом фестиваля Welcome to Rockville, после того как вокалистка мощно обоссала фаната во время исполнения кавера RAGE AGAINST THE MACHINE. Я считаю, это лучшее, что вы можете увидеть в эту пятницу (если захотите, конечно).

Справка: брасс – это набирающее популярность направление духовой музыки, которую исполняют оркестры, состоящие только из медных духовых инструментов, как правило, дополненных ударной секцией.

Группа BRASS AGAINST занимается тем, что исполняет кавер-версии разнообразных рок-групп, от TOOL до BLACK SABBATH, ну а вокалистка Sophia Urista, как выяснилось вчера, еще и большая затейница. Почему перфоманс имел место под песню «Wake Up», объяснения нет. Ну и в принципе нет объяснения. Иногда просто не до объяснений!

