Vince Neil из MOTLEY CRUE вернулся на фестивальную сцену, но что-то пошло не так…

Пресловутый стадионный тур по США компании мамонтов MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесли на 2022 год; как вы, может быть, помните, публиковались истории, будто орги предложили MC за реюнион $150 миллионов, а Vince Neil на радостях принялся усиленно худеть и приводить себя в бодрую форму.

Не в силах ждать так долго, он даже выступил в последних числах мая на Boone Iowa River Valley Festival в Айове. Сольно. С хитами MOTLEY CRUE и кавер-версиями, которые в разное время записывали MOTLEY CRUE. C трудом протянув 13 песен, периодически забывая слова, сопровождаемый вокальной подложкой, на «Girls, Girls, Girls» 60-летний рокер, однако, ушел со сцены посреди трека, признав, мол, «My fuckin’ voice is gone…»

Phil Collen из DEF LEPPARD, тем не менее, верит в успех будущего предприятия (билеты на концерты в продаже, средний ценник от 100 до 215 баксов). «Я читал о том, как Винс выступил на фестивале, но… слушайте. У него есть еще год. И в случае со стадионным турне на карту поставлено очень многое, так что нужно быть в топовой форме. Надеюсь, мы проработаем все эти вопросы вместе, и все получится в лучшем виде».

А я смотрю на это и думаю: интересно, в каком возрасте и физическом состоянии к этим ребятам придет осознание, что, в общем-то, давно пора закопать стюардессу?

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