Vince Neil из MOTLEY CRUE вернулся на фестивальную сцену, но что-то пошло не так…Блог
Пресловутый стадионный тур по США компании мамонтов MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесли на 2022 год; как вы, может быть, помните, публиковались истории, будто орги предложили MC за реюнион $150 миллионов, а Vince Neil на радостях принялся усиленно худеть и приводить себя в бодрую форму.
Не в силах ждать так долго, он даже выступил в последних числах мая на Boone Iowa River Valley Festival в Айове. Сольно. С хитами MOTLEY CRUE и кавер-версиями, которые в разное время записывали MOTLEY CRUE. C трудом протянув 13 песен, периодически забывая слова, сопровождаемый вокальной подложкой, на «Girls, Girls, Girls» 60-летний рокер, однако, ушел со сцены посреди трека, признав, мол, «My fuckin’ voice is gone…»
Phil Collen из DEF LEPPARD, тем не менее, верит в успех будущего предприятия (билеты на концерты в продаже, средний ценник от 100 до 215 баксов). «Я читал о том, как Винс выступил на фестивале, но… слушайте. У него есть еще год. И в случае со стадионным турне на карту поставлено очень многое, так что нужно быть в топовой форме. Надеюсь, мы проработаем все эти вопросы вместе, и все получится в лучшем виде».
А я смотрю на это и думаю: интересно, в каком возрасте и физическом состоянии к этим ребятам придет осознание, что, в общем-то, давно пора закопать стюардессу?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 750
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4 комментария
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Vince Neil из MOTLEY CRUE вернулся на фестивальную сцену, но что-то пошло не так…
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Обидно обосраццо в самый последний момент.А он до выхода на сцену не мог сообразить что спёкся? Времени было предостаточно.
А вообще все эти ‘выходы дедуль на люди’ выглядят весьма жалко и грустно.Последний клип AC/DC это нечто;пенсионер Ангус пытающийся скакать в шортиках,напомаженный с замазанными морщинами Джонсон похожий на старого транса…KISS,у которых морды так уехали что и грим уже не спасает. Альцгеймерный Роб,потерявший всякую связь с происходящим,увядший,поющий уже лишь на своих ‘феничках’ в произношении.Рехнувшийся Джефф Тейт,практически издохший как вокалист и фейсом напоминающий луну в полной фазе… и т.д. и т.д…А этот живьём вылез!По принципу »штурманём-ка голой жопой танк?’
Как говорил Род Стюарт в сериале South Park, «Каки-каки»
Это ещё норм, через десяток лет зацените.