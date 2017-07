35 лет назад JUDAS PRIEST выпустили альбом «Screaming For Vengeance»

Этот альбом зажег сигнальные огни на пути мирового коммерческого успеха JUDAS PRIEST. Ровно 35 лет назад на свет появился восьмой студийник англичан Screaming For Vengeance — продавшийся в количестве более 5 миллионов копий, получивший несколько платиновых статусов, — причем в немалой степени благодаря хиту «You’ve Got Another Thing Comin'». «Мне казалось, что когда в Штатах включали радио, в эфире всегда играл этот трек, — вспоминает Glenn Tipton. — Именно он нанес JUDAS PRIEST на музыкальную карту США. Не уверен, что в Screaming For Vengeance было нечто столь же значительное. Именно в этой теме был звук, который хотели услышать люди. И именно ее мы до сих пор играем каждый вечер».

«Если честно, то записывая альбом, никто даже не мечтал о подобном коммерческом успехе, — продолжает Rob Halford, — и что его принесет эта песня. Нет, она всем, конечно же, нравилась, но казалась простоватой. Недостаточно тяжелой. Мы ее записали одной из последних — и, в общем, смотрели на альбом как на единое целое, ничего из него особенно не выделяя. Но лейбл сразу расставил приоритеты. Боссы решили сделать из «You’ve Got Another Thing Comin'» сингл. Сказали, что пойдет хорошо. Мы тогда лишь пожали плечами — и подумали, что они вероятно, видят что-то, что мы упускаем.

А вообще, вспоминая то время… Блаженные 80-е, кучи денег. Кучи легких денег со всех сторон. И тотальное безумие — думая о котором сейчас, я удивляюсь, что мы вообще были в состоянии что-либо придумывать. Во время работы в студии мы буянили и сходили с ума, громили машины и врезались в стену на спортивных мотоциклах. Мы считали себя бессмертными! После одной из безумных вечеринок в «Zoo Club» Даунинга переехала машина такси! В общем, сумасшедший угар — но тем не менее, несмотря ни на что, мы таки сумели записать отличный альбом!»