Воскресная нарезка. BLAGI MAT!!!, ROKASH, HYPERNOVA, DRACULA в клубе «ili» + фотогалерея

«Гиперcессия» — назвал воскресный концерт барабанщик Артур Мартынов, решивший сильно заранее отметить свой день рождения, а также представить новинку: грув-метал коллектив HYPERNOVA. «Многим музыканты коллектива давно известны по участию в таких группах, как HOK-KEY, ТРЫЗНА, ROKASH, LUTAVIERJE, AEON NOCTIS, PODYCH NAVALNICY, KAMAEDZITCA и многих других, а в этот раз они предстанут в весьма неожиданном формате». Не совсем обычен оказался и формат мероприятия: решив не заниматься тематической подборкой, Артур пошел другим путем, состав набрав решительно разножанровый. Помимо HYPERNOVA выступили панк-дуэт BLAGI MAT!!!, хард(фолк)рок-интеллигенты ROKASH и трэш-оторвы DRACULA, в последнее время играющие в минских клубах так часто, что, кажется, на репетиции уже можно и не ходить.

Не сказать, впрочем, что ставка на разнообразие сделала в этот день кассу: людей в «ili» было так мало, что на выступлении первой команды жмущиеся по углам посетители старались не разговаривать. Бармен с грустным лицом засыпал, а вокалист (он же гитарист, он же клавишник, он же диджей) Игорь Загуменнов, одиноко стоящий на сцене, спрятал глаза за черными очками и как будто бы отстранился — мол, я тут спою и сыграю, а вы как хотите.

Выглядело все это странно. С одной стороны, музыка BLAGI MAT!!! слушается задорно: этакий растрепанный драйвовый панк с какими-то дудками, гранжевыми кусками и хулиганскими электронными вбросами. Довольно смешными и кусачими текстами. Ненавязчивыми аллюзиями на жанровых классиков, каверами «гражданки», N.R.M. и иных. Музыкой, под которую так легко представить пьяный угар, — с одним лишь маленьким исключением. Угорать было некому. Ни на сцене (статичный и какой-то отдельно существующий Игорь + барабанщик Алексей в «пластиковой кабинке», остальное шло фонограммой), ни в зале, немногочисленном и еще достаточно трезвом, чтобы ощущать несоответствие и некоторый дискомфорт.

Примерно так же окажется и на DRACULA: казалось бы, трэшеров-затейников нарочно включили последними, чтобы разгоряченная публика оттопырилась разом за все уходящие выходные. Однако в силу объективных причин (как вы, может быть, читали, в DRACULA поющий драммер, поэтому приходится повозиться немного с настройкой, — ну и задник повесить, который, в принципе, можно было не снимать после вчерашнего сета в этом же клубе) пауза между выступлением HYPERNOVA и DRACULA вышла минут этак в десять. За это время зал потух, охладился и опустел — так что бойкие и пламенные сценические буяны буянили, опять-таки, перед невидимой публикой. Хотя присутствия духа и энергии не теряли. Просто, мол, считайте это за лишнюю репетицию.

С атмосферой в «гипервечер» повезло только ROKASH и HYPERNOVA (что характерно, в обеих, не закусывая, колбасил виновник торжества, а его маленький сын, счастливо вереща, носился по танцполу и показывал взрослым, как отрываться с радостным сердцем). Причем привыкшие к гораздо более внушительным сценам и аудиториям ROKASH не отнеслись с воскресному сету как к необязательному: они играли хиты; Лявон, не отступая от привычной роли ведущего, между песнями басил в микрофон; Полина, нежно улыбаясь, заливалась сладостно-звонкими трелями; а модница и красотка флейтистка Виктория сдержанно пританцовывала. Звук был по-домашнему объемен и в меру громок — в общем, впервые за десятки раз, которые вижу группу на сцене, она звучала так близко и интимно. Их хотелось слушать, слова разбирать и не столько бы танцевать, сколько углубиться и внимать. Непривычный, но очень приятный формат. Взросло, красочно и душевно.

HYPERNOVA же, судя по реакции пришедших, родились звездами, едва успев заявить о своем появлении. С первой и до последней минуты на танцполе (как он только успел наполниться?) дым стоял коромыслом, а внушительных размеров вокалист Дмитрий, фактурой и мимикой напоминающий Роберта Трухильо, а также расстегнувший рубашку для дополнительной убедительности, ревел и речитативно декламировал свои тексты с такими апломбом и харизмой, что право же, под впечатлением поднялся бы на уши и стадион.

«ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТВОИ РУКИ В КРОВИ?» — чеканя каждое слово, спрашивал этот суровый мужик — и тут же с задних рядов, обдумав, видимо, ситуацию, кто-то ответил: «Ну… вот х#й его знает». В общем, взаимодействие было налицо. Оглушительная, массивная, прессующая и качающая музыка — с этой угрожающе ревущей махиной за микрофоном — буквально гипнотизировала и втаскивала в грувовый водоворот, изредка постреливая электронными сэмплами, какими-то удивительно игрушечными на фоне гитарного грохота.

Из ближайших ассоциаций — подумайте о MACHINE HEAD, включив в подборку наивные синтезаторы и юношеско-маскулинные, лозунгово-манифестационные русскоязычные тексты о Законах, Понятиях и Образе Жизни. Что-то вроде STIGMATA. Несовершеннолетним бунтарям заучить будет просто. Ну и, судя со старту, группа в целом должна «заходить» вживую неплохо — ибо даже для первого раза смотрелось все это эффектно и мощно. Будут возможности — оцените!

Ну а пока фотографии…

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin