Брутальное обновление. POSTHUMOUS BLASPHEMER в новом составе, DRACULA, GROSAD в «ili»

Плановая воскресная метал-пати в «ili» собрала на удивление много народу. С одной стороны, девушкам был презентован бесплатный вход (да-да, восьмое марта продолжается!); с другой, многим было интересно взглянуть, что из себя представляет обновленный POSTHUMOUS BLASPHEMER. Белфлагман техничного брутал-дэза практически полностью сменил состав (один лишь неизменный Александр Гайдукевич тащит эту тяжеловесную ношу по городам и весям; группа буквально вчера и позавчера отыграла два концерта в России — и, естественно, выглядела помято), причем прям-таки в интернациональном масштабе.

А также, самое неожиданное для многих, поменяла фронтмена: узнаваемого добродушного лица Дмитрия Зубова и его не менее узнаваемого гроула не осталось — и что же, что же теперь нам предложат??..

Новым лицом POSTHUMOUS BLASPHEMER стало густо-бородатое: Максим «Рикошет» Хромов, пришедший, в общем-то, из хардкор-тусовки, и хардкорные же замашки во многом сохранивший. Как в движениях, так и подаче: группа зазвучала агрессивнее и нахрапистее, ну а вокальная манера, помимо ноток хардкора, не раз и не два напомнила SUFFOCATION.

Новая же ритм-секция (басист, кстати, невероятно техничен и крут) также привнесла в материал кое-то от себя — так что бывшие участники группы, нервно вздрагивая, комментировали: «Нет, ну играет все четко, конечно. Но уже что-то другое!» Прежним остался, кажется, лишь Александр — самозабвенно гоняя гаммы и арпеджио, он кружил голову бешеными хороводами нот, после чего вконец обезумевшая публика на танцполе в исступлении сигала со сцены вниз ласточкой — при том, что до поверхности пола в «ili» максимум метр.

В общем, с большего перемены были встречены положительно. Безусловно, POSTHUMOUS BLASPHEMER звучит и воспринимается теперь совершенно иначе, но… почему бы и нет? Вокалисту, правда, придется еще потренироваться: после нескольких песен Макс заметно выдохся, вспотел и устал, а после небольшого по продолжительности (но не интенсивности!) сета выглядел решительно измочаленным. Заметно, что переход в новую лигу пока дается ему не без труда. Однако дается!

Впрочем, не одними PB насыщен был вечер. Молодцевато-накачанные ребята из Мозыря, открывавшие концерт GROSAD, выдали насыщенный и серьезно-техничный дэз-метал сет, запомнившись любопытным, тщательно продуманным материалом, «черненой» атмосферностью и… полным отсутствием движухи на сцене. Парни стояли с каменными лицами, практически не двигались — и, в общем, зал ответно вел себя так же. По-истукански. Не так давно на своей страничке в вк группа опубликовала: «Ищем вокалиста (-ку), гитариста (-ку) или кого-то в одном лице. Желающие попробовать — пишите!!!» Так что, возможно, дело просто в чрезмерной сосредоточенности и загруженности.

Ну а вопрос с нехваткою движа быстро решила следующая команда: яркий, харизматичный и безбашенно-бесшабашный коллектив DRACULA, представивший совершенно чумовое олдскульное прочтение трэш-метала, чада и угара. Примитивное и броское кондовое лого, незамысловатый скорострельно-забойный материал, но — главное! — искра, напор и живость в каждой молекуле выступления, плющившего и колбасившего с такой силой, что трясущимися головами и частями тел собравшихся в «ili» при некоторых раскладах можно было бы взбить масло.

Говоря кратко, группа — огонь!!! От и до. Кроме того, ребята весьма прилично играют (что характерно, шестиструнный бас!), а поет в этой троице в основном барабанщик. В общем, слышали вы или нет DRACULA в записи, при возможности непременно зацените вживую! Море позитива и улыбок вам гарантировано.



Ну а пока… полный фотосет прошедшего мероприятия! Смотрим здесь.