DEATHORCHESTRA: трибьют группе DEATH c русским симфоническим оркестром

02.12.2020
DEATHORCHESTRA: трибьют группе DEATH c русским симфоническим оркестромНовинки и новости
13 декабря — особый (печальный) день для фанатов Шульдинера — можно отметить в этом году по-особому. Российский проект DEATHORCHESTRA, представляющий собой коллаборацию дэзовой группы BUICIDE и симфонического оркестра Olympic Orchestra, выпускает трибьют-альбом Symphony Of Death, в основу которого легло прошлогоднее концертное выступление в Санкт-Петербурге.
Треклист таков:
01. Voice Of The Soul
02. Crystal Mountain
03. Zero Tolerance
04. Scavenger Of Human Sorrow
05. Spirit Crusher
06. Destiny
07. Pull The Plug
Уровень аранжировок, исполнения и сценический подход дирижера Сергея Заварыкина (он, как я понимаю, основная творческая сила данного проекта) оценить можно прямо сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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2 комментария
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Совсем недавно наткнулся на итальянских электронщиков Nitelight, материал называется Nitelight Plays: Death’s Symbolic. Это кавер/трибьют на Symbolic, так что кому интересно можете ознакомиться. Честно говоря при прослушивании узнал только Crystal Mountain, может вам повезет больше
Если честно, на любителя. Может просто оригинал привычнее слушать.