450 австралийСких гитаристов сыграли «Highway To Hell» AC/DC

На гитарном фестивале Sydney Guitar Festival собрались 457 музыкантов с целью побить мировой рекорд одновременной игры (ранее в топе значилась версия GUNS N’ROSES «Knockin’ On Heaven’s Door», исполненная 368 индусами). Вся эта толпа играла нетленку AC/DC «Highway To Hell», и если рекорду предстоит попасть в архивы Гиннесса, то вырученная сумма отправится в фонд музыкального воспитания австралийских детей.

, рубрика(и): Быстрые новости

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