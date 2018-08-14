На гитарном фестивале Sydney Guitar Festival собрались 457 музыкантов с целью побить мировой рекорд одновременной игры (ранее в топе значилась версия GUNS N’ROSES «Knockin’ On Heaven’s Door», исполненная 368 индусами). Вся эта толпа играла нетленку AC/DC «Highway To Hell», и если рекорду предстоит попасть в архивы Гиннесса, то вырученная сумма отправится в фонд музыкального воспитания австралийских детей.
450 австралийСких гитаристов сыграли «Highway To Hell» AC/DC
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: AC/DC, музыкальные рекорды, трибьюты
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