Умер лидер TENGGER CAVALRY Nature Ganganbaigal

Поговаривают о самоубийстве: музыкант ранее уже пытался покончить с собой. К тому же после международного успеха TENGGER CAVALRY в группе настали трудные времена, и шоу-бизнес жестко разочаровал творческую натуру Nature. В 2018-м после выпуска альбома Cian Bi он даже развалил группу — чтобы спустя полгода собрать снова, выпустить альбом и… убить себя?

Nature Ganganbaigal, этнический монгол, родился в Пекине. В 2003 году переехал в США, в 2015 закончил университет Нью-Йорка с магистерской степенью кинокомпозитора. Писал музыку к фильмам и сольные альбомы (за что получил бронзовую медаль Global Music Awards и голливудскую номинацию Hollywood Music in Media Awards); играл хэви-метал в проекте HELL SAVIOR, придумал и раскрутил оригинальный тяжелый фолк-проект TENGGER CAVALRY, сочинив все инструментальные партии и исполнив вокальные в традиционном горловом стиле.

С 2010 группа выпустила более десятка альбомов, последний из которых, Northern Memory (2019), представил собой концептуальную историю кочевнических народов, бежавших в прошлом веке на север Китая из Монголии и Сибири. «На этом релизе, проводя параллели между фолк-мелодиями монголов и китайцев, мы использовали множество элементов народной музыки центральной Азии, придав звучанию особый «пустынный» колорит. Кроме того, я являюсь давним фанатом RAMMSTEIN, и слушатель заметит это в характерных индустриальных риффах», — говорил Ganganbaigal весной этого года. И вроде бы звучал вполне позитивно… На фоне событий 2018-го.

Тогда, в феврале, группа выпустила альбом Cian Bi, подписав контракт с лейблом M-Theory. Но что-то пошло не так — и после терок с руководством и, как следствие, перехода на Napalm Records, Nature был готов бросить все.

«Да, мы получаем хорошие отзывы, у нас появились поклонники, Napalm Records поддерживают коллектив. Однако есть вещи, которые ранят в сердце, и этого уже не изменить. В обществе, которым управляет закон, можно выиграть дело против говнюка по имени Marco Barbieri, который утверждал, что когда-то работал на Century Media и Metal Blade, и который подсунул контракт, отбирающий права на нашу музыку, изданную начиная с 2010 года. Можно выиграть, и это будет считаться победой.

В обществе, где во главе угла бизнес, можно также считать победой прекращение тлетворных отношений с Dawn M Robinson, которая утверждала, что работала на Lady Gaga и Slash, и которая объединилась с Марко, чтобы манипулировать нами, содействовать подписанию этого злосчастного контракта, отнимающего наши права. Можно считать это победой.

Но для артиста это огромный провал. Для человека, который доверил душу и сердце людям, воспользовавшимся им и растоптавшим все, что можно было растоптать.

Будучи азиатским эмигрантом, ты не очень-то готов противостоять «цивилизованным» западным людям, которые тыкают пальцем и говорят, мол, культуры нашей ты не приемлешь. «С тобой трудно работать». Я лишь хотел поделиться с миром своим культурным опытом, показать иную музыку — но в ответ получил опыт мрачный. И теперь распускаю TENGGER CAVALRY».

Спустя некоторое время служба спасения снимала музыканта с крыши здания, откуда он намеревался прыгнуть. После беседы с психологами, однако, одумался — и вскоре отправился навестить родню в Китай, оставив на время музыку, споры и тяжбы.

«Опыт оказался слишком травматичным, я все еще прихожу в себя, — скажет Nature позже, уже вернув группу и намереваясь выпустить Northern Memory. — С одной стороны, он меня покалечил душевно, но, с другой, сделал сильнее. Знаете, как зверь, который выносит уроки из страха и боли, становясь лучшим охотником».

13 июня полиция нашла тело музыканта. Группа об этом узнала лишь вчера — однако подозревала неладное еще с выходных, когда Ganganbaigal не появился на ответственной репетиции. Причины смерти пока официально не называются.

R.I.P.