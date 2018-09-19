У группы КАЛЕВАЛА в Чехии угнали машину со всем оборудованием

Московская фолк-метал группа КАЛЕВАЛА опубликовала следующее сообщение. «Друзья. Вынуждены сообщить, что в городе Острава (Чехия) сегодня ночью была угнана наша машина. Со всем нашим стаффом внутри. Оборудование, костюмы, мерч, личные вещи. Оставим за рамками этого поста свое мнение о моральном облике воров, укравших заработанное долгими годами труда профессиональное оборудование. Общая стоимость ущерба составляет более 2 миллионов рублей.

концертные происшествия Калевала Мы благодарим Grimmner (Щвеция), Vorgrum (Аргентина), а также нашего тур-менеджера Sabri Julian Patzelt за поддержку в трудную минуту. Нам предоставят инструменты и машину. Ребята искренне переживают за нас. На фото часть нашего оборудования, на котором, скорее всего, нам больше не придется сыграть для вас. SHOW MUST GO ON!»

Всем, кто готов поддержать нас в такой момент:
5469 4000 2655 9257 сбер
Личный счет Калевалы, Никита Игоревич А.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 19.09.2018 в 14:38

    Что-то частенько музыкантов обворовывают в турах. Недавно у Fleshgod Apocalypse вещи в туре подтырили. Интересно, это случайно так случается или кто-то из принимающей стороны соответствующую инфу сливает?

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