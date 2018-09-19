У группы КАЛЕВАЛА в Чехии угнали машину со всем оборудованием

Московская фолк-метал группа КАЛЕВАЛА опубликовала следующее сообщение. «Друзья. Вынуждены сообщить, что в городе Острава (Чехия) сегодня ночью была угнана наша машина. Со всем нашим стаффом внутри. Оборудование, костюмы, мерч, личные вещи. Оставим за рамками этого поста свое мнение о моральном облике воров, укравших заработанное долгими годами труда профессиональное оборудование. Общая стоимость ущерба составляет более 2 миллионов рублей.

Мы благодарим Grimmner (Щвеция), Vorgrum (Аргентина), а также нашего тур-менеджера Sabri Julian Patzelt за поддержку в трудную минуту. Нам предоставят инструменты и машину. Ребята искренне переживают за нас. На фото часть нашего оборудования, на котором, скорее всего, нам больше не придется сыграть для вас. SHOW MUST GO ON!»