Редкая выдержка: как продолжить играть на гитаре, если голова загорелась?

На концертах случается всякое, в том числе глубоко травматичное и даже трагичное (про Децла сейчас вспоминать, правда, не будем). Но даже если что-то идет сильно не так, для некоторых это не повод остановиться. На днях внимание мировой общественности привлекла трибьют-группа HAIRBALL, «хэйрболл» гитариста которой загорелся во время исполнения классики KISS. Но он не то чтобы распереживался по этому поводу.

Парня зовут Bobby Jensen, и позже он флегматично прокомментировал эпизод, заснятый на видео. «Я всегда жил, как Ивел Книвел, так что подгорать — это мое нормальное состояние. Это прикольно, даже если горит не парик, а твои настоящие волосы. До концерта они выглядели мило и пушисто, а сейчас, по итогам, вышло что-то вроде прически Элиса Купера. Ну и ок, так даже лучше.

Ранее ничего подобного со мной на сцене не происходило, но, знаете, внутренне мы готовы ко всему. Поэтому я сильно не нервничал. В ребят своих верю на 100%, знаю, что они доберутся до меня и спасут. Так что, когда все случилось, я подумал: «Дай-ка спою всем, пока я огне».