В Москве после концерта IN EXTREMO убили человека

«С величайшим прискорбием мы сегодня узнали о трагичном происшествии в московском «Главклубе», при котором в ночь с 9 на 10 марта погиб человек. Мы совсем незадолго до этого отыграли там концерт. Мы поражены этой новостью и выражаем наши глубочайшие соболезнования близким жертвы», — написали сегодня IN EXTREMO, узнав, что после их выступления произошла драка, закончившаяся смертью 31-летнего Руслана Сыченко.

Администрация клуба опубликовала следующее заявление: «Происшествие произошло после окончания концерта, когда вся публика уже покинула помещение клуба и там оставались работать только технический персонал, организаторы концерта и сотрудники службы безопасности.

Один из посетителей концерта, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в течение долгого времени не желал уходить домой и осуществлял постоянные попытки вернуться обратно в помещение, невзирая на уговоры сопровождающего его товарища и сотрудников службы безопасности клуба. Несмотря на то, что его действия носили достаточно агрессивный характер, служба безопасности посчитала возможным не применять крайнюю меру в виде сдачи нарушителя общественного порядка правоохранительным органам, а раз за разом выставляла его за двери заведения на попечение сопровождающего его товарища.

В итоге на улице у входа в клуб между этим и кем-то из других посетителей концерта произошла драка, после которой пострадавший не мог подняться. Служба безопасности вызвала скорую помощь, которая приехала оперативно и госпитализировала пострадавшего. На следующий день стало известно, что пострадавший скончался. По запросу от УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве клуб предоставил записи всех видеокамер наблюдения для проведения следственных действий».

Видеозапись с места происшествия: https://vk.com/video-151890430_456249810