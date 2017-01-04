Топ-5 коммунистических метал-групп

Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.

1. PROFECIUM (Аргентина)

Группа из Буэнос-Айреса, числящаяся в пионерах движения RABM (Red Anarchist Black Metal). Появилась в 1993 году, в 1994-м выпустила демо Satanás, а в 1997-м — полноформатник Socialismo satánico. Затем парни ушли в подполье, чтобы вернуться в новом составе в 2014-м с альбомом En los albores de la extinción humana. Лирика, по отзывам носителей языка, являет собой микс из антибуржуазно-троцкистских настроений и сатанизма, исполненный со всей возможной латиноамериканской горячностью. Типа, с богом мы уже разобрались, теперь идем громить проклятых капиталистов.

2. PUNATERRORI (Финляндия)

One-man проект молодого человека, известного как Komrade Agitator. Неотесанный грубый блэк, революционная романтика, антихристианство, антифашизм, ленинизм. В светлое будущее, товагищи, движемся с темными силами. На сегодняшний день проджект реализовал три демо, Puna Terrori (2012), Fascists Dead (2013) и Eternal Devotion (2016), а также принял участие в недавнем сплите Red and Anarchist Black Metal с канадской группой ANTI-FREEZE (так же воинственно настроенной и ненавидящей фашистов, но вроде бы без фанатизма по отношению к коммунистам).

3. DEDTH (Россия)

Молодая московская команда называет свой стиль «советским грайндом» или «НКВД-металом», поет про абортированных матрешек, Ленина, Штирлица и самогон. В общем, как и в случае с любым грайндом, все это выглядит достаточно анекдотично и не всерьез. Однако вполне себе задорно и тематически. В сентябре 2016 у группы вышел дебютник под названием In Stalin We Trust, насладиться которым можно прямо здесь и сейчас. Не забыв отдать честь и принять на грудь.

4. МРАКОБЕСИЕ (Россия)

Достаточно колоритный, но вялый проект из Удмуртии, образовавшийся в начале нулевых, но с тех пор реализовавший лишь демо и принявший участие в сплите Black-Red Dawn Before Armageddon в паре с NAZGULUM. Антихристианский коммунистический блэк с названиями песен а-ля «Катиешуа», «Христианская блядь» и перепевкой «Конармейского марша». Как-то, в общем, так.

5. PARTISANS (Бразилия)

Один из проектов андеграундного деятеля Ed Carlos Bezerra, также стоящего за политически ориентированной группой NIGHT ETERNAL, реализовавшей в 2013 году демо Stalin с названиями песен вроде «The Nazi Tanks Invaded The Soviet Union», «Dialectical Materialism History» и «Marx, Angels, Lenin and Stalin!». (Также он параллельно работает в сатанической блэк-метал бригаде REGNUM UMBRA IGNIS.) Под маркой PARTISANS в 2013-м году было выпущено две демо-ленты, Extreme Left As Political и Resistance, восхваляющие подвиг советской армии и партизан, а также провозглашающие беспощадную войну империализму. «Brazil Communist Red Flags Hoisted» — орет этот мужик и, судя по всему, настроен крайне решительно.

Ну а ежели кому не терпится заглянуть, что бывает за гранью… то вот. Группа ЭШЕЛОН. При полном параде: https://vk.com/club1509926

