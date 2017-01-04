Топ-5 коммунистических метал-групп

Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.
1. PROFECIUM (Аргентина)
Группа из Буэнос-Айреса, числящаяся в пионерах движения RABM (Red Anarchist Black Metal). Появилась в 1993 году, в 1994-м выпустила демо Satanás, а в 1997-м — полноформатник Socialismo satánico. Затем парни ушли в подполье, чтобы вернуться в новом составе в 2014-м с альбомом En los albores de la extinción humana. Лирика, по отзывам носителей языка, являет собой микс из антибуржуазно-троцкистских настроений и сатанизма, исполненный со всей возможной латиноамериканской горячностью. Типа, с богом мы уже разобрались, теперь идем громить проклятых капиталистов.
2. PUNATERRORI (Финляндия)
One-man проект молодого человека, известного как Komrade Agitator. Неотесанный грубый блэк, революционная романтика, антихристианство, антифашизм, ленинизм. В светлое будущее, товагищи, движемся с темными силами. На сегодняшний день проджект реализовал три демо, Puna Terrori (2012), Fascists Dead (2013) и Eternal Devotion (2016), а также принял участие в недавнем сплите Red and Anarchist Black Metal с канадской группой ANTI-FREEZE (так же воинственно настроенной и ненавидящей фашистов, но вроде бы без фанатизма по отношению к коммунистам).
3. DEDTH (Россия)
Молодая московская команда называет свой стиль «советским грайндом» или «НКВД-металом», поет про абортированных матрешек, Ленина, Штирлица и самогон. В общем, как и в случае с любым грайндом, все это выглядит достаточно анекдотично и не всерьез. Однако вполне себе задорно и тематически. В сентябре 2016 у группы вышел дебютник под названием In Stalin We Trust, насладиться которым можно прямо здесь и сейчас. Не забыв отдать честь и принять на грудь.
4. МРАКОБЕСИЕ (Россия)
Достаточно колоритный, но вялый проект из Удмуртии, образовавшийся в начале нулевых, но с тех пор реализовавший лишь демо и принявший участие в сплите Black-Red Dawn Before Armageddon в паре с NAZGULUM. Антихристианский коммунистический блэк с названиями песен а-ля «Катиешуа», «Христианская блядь» и перепевкой «Конармейского марша». Как-то, в общем, так.
5. PARTISANS (Бразилия)
Один из проектов андеграундного деятеля Ed Carlos Bezerra, также стоящего за политически ориентированной группой NIGHT ETERNAL, реализовавшей в 2013 году демо Stalin с названиями песен вроде «The Nazi Tanks Invaded The Soviet Union», «Dialectical Materialism History» и «Marx, Angels, Lenin and Stalin!». (Также он параллельно работает в сатанической блэк-метал бригаде REGNUM UMBRA IGNIS.) Под маркой PARTISANS в 2013-м году было выпущено две демо-ленты, Extreme Left As Political и Resistance, восхваляющие подвиг советской армии и партизан, а также провозглашающие беспощадную войну империализму. «Brazil Communist Red Flags Hoisted» — орет этот мужик и, судя по всему, настроен крайне решительно.
Ну а ежели кому не терпится заглянуть, что бывает за гранью… то вот. Группа ЭШЕЛОН. При полном параде: https://vk.com/club1509926
Сталин бы их всех расстрелял
мне не понятно, почему одна идеология более вредна, чем другая. я не согласен с тем, что «коммунизм» более (или менее) разрушителен чем «демократия», «сатанизм» позволяет больше свободоміслия чем «ислам». если уж мозг прошит каким-то ПО, то о какой свободе может вообще идти речь?
Ну что я могу сказать- долбоёбы. При любом коммунистическом строе были бы уже подстрижены, одеты в какую нибудь однотипную одежду и отправлены работать на завод. И это в самом наилучшайшем случае. В общем отсидка в трудовом лагере им бы не помешала.
coprophagus
Ха, а ты поезжай куда нибудь в Финляндию, а потом (понимаю что это почти невозможно) в Северную Корею. Думаю поймёшь
да ладно, кто-то поет про расчленение трупов, кто-то — про победу коммунизма) Надебсь, они это не серьезно)
Top-5 of «never listen to…’
Топ 5 ноунеймов каких то)))
С Эшелона и надо было начинать
Да признайтесь вы себе наконец, вы просто фап-фап-фап на хламурный фашизм:)))))
неужели вы думаете что при какой-либо диктатуре якобы получше коммунистической с металом будет все нормально? Да не смешите вы:)))
полосатый_хардкор написал(а):
Да признайтесь вы себе наконец, вы просто фап-фап-фап на хламурный фашизм:)))))
Например, какой? Ты про NSBM?
Mental home вроде в свое время коммунизмом увлекались.