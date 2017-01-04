Топ-5 коммунистических метал-групп

Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.

чарты политика Мракобесие коммунисты RABM PunaTerrori Profecium Partisans Dedth Anti Freeze 1. PROFECIUM (Аргентина)
Группа из Буэнос-Айреса, числящаяся в пионерах движения RABM (Red Anarchist Black Metal). Появилась в 1993 году, в 1994-м выпустила демо Satanás, а в 1997-м — полноформатник Socialismo satánico. Затем парни ушли в подполье, чтобы вернуться в новом составе в 2014-м с альбомом En los albores de la extinción humana. Лирика, по отзывам носителей языка, являет собой микс из антибуржуазно-троцкистских настроений и сатанизма, исполненный со всей возможной латиноамериканской горячностью. Типа, с богом мы уже разобрались, теперь идем громить проклятых капиталистов.

чарты политика Мракобесие коммунисты RABM PunaTerrori Profecium Partisans Dedth Anti Freeze 2. PUNATERRORI (Финляндия)
One-man проект молодого человека, известного как Komrade Agitator. Неотесанный грубый блэк, революционная романтика, антихристианство, антифашизм, ленинизм. В светлое будущее, товагищи, движемся с темными силами. На сегодняшний день проджект реализовал три демо, Puna Terrori (2012), Fascists Dead (2013) и Eternal Devotion (2016), а также принял участие в недавнем сплите Red and Anarchist Black Metal с канадской группой ANTI-FREEZE (так же воинственно настроенной и ненавидящей фашистов, но вроде бы без фанатизма по отношению к коммунистам).

чарты политика Мракобесие коммунисты RABM PunaTerrori Profecium Partisans Dedth Anti Freeze 3. DEDTH (Россия)
Молодая московская команда называет свой стиль «советским грайндом» или «НКВД-металом», поет про абортированных матрешек, Ленина, Штирлица и самогон. В общем, как и в случае с любым грайндом, все это выглядит достаточно анекдотично и не всерьез. Однако вполне себе задорно и тематически. В сентябре 2016 у группы вышел дебютник под названием In Stalin We Trust, насладиться которым можно прямо здесь и сейчас. Не забыв отдать честь и принять на грудь.

чарты политика Мракобесие коммунисты RABM PunaTerrori Profecium Partisans Dedth Anti Freeze 4. МРАКОБЕСИЕ (Россия)
Достаточно колоритный, но вялый проект из Удмуртии, образовавшийся в начале нулевых, но с тех пор реализовавший лишь демо и принявший участие в сплите Black-Red Dawn Before Armageddon в паре с NAZGULUM. Антихристианский коммунистический блэк с названиями песен а-ля «Катиешуа», «Христианская блядь» и перепевкой «Конармейского марша». Как-то, в общем, так.

чарты политика Мракобесие коммунисты RABM PunaTerrori Profecium Partisans Dedth Anti Freeze 5. PARTISANS (Бразилия)
Один из проектов андеграундного деятеля Ed Carlos Bezerra, также стоящего за политически ориентированной группой NIGHT ETERNAL, реализовавшей в 2013 году демо Stalin с названиями песен вроде «The Nazi Tanks Invaded The Soviet Union», «Dialectical Materialism History» и «Marx, Angels, Lenin and Stalin!». (Также он параллельно работает в сатанической блэк-метал бригаде REGNUM UMBRA IGNIS.) Под маркой PARTISANS в 2013-м году было выпущено две демо-ленты, Extreme Left As Political и Resistance, восхваляющие подвиг советской армии и партизан, а также провозглашающие беспощадную войну империализму. «Brazil Communist Red Flags Hoisted» — орет этот мужик и, судя по всему, настроен крайне решительно.

Ну а ежели кому не терпится заглянуть, что бывает за гранью… то вот. Группа ЭШЕЛОН. При полном параде: https://vk.com/club1509926

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 707

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги: , , , , , , , , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Илья Генчик 05.01.2017 в 03:48

    Сталин бы их всех расстрелял

    >>>
  2. coprophagus 05.01.2017 в 13:06

    мне не понятно, почему одна идеология более вредна, чем другая. я не согласен с тем, что «коммунизм» более (или менее) разрушителен чем «демократия», «сатанизм» позволяет больше свободоміслия чем «ислам». если уж мозг прошит каким-то ПО, то о какой свободе может вообще идти речь?

    >>>
  3. nikolass 05.01.2017 в 13:13

    Ну что я могу сказать- долбоёбы. При любом коммунистическом строе были бы уже подстрижены, одеты в какую нибудь однотипную одежду и отправлены работать на завод. И это в самом наилучшайшем случае. В общем отсидка в трудовом лагере им бы не помешала.

    >>>
  4. nikolass 05.01.2017 в 13:17

    coprophagus

    Ха, а ты поезжай куда нибудь в Финляндию, а потом (понимаю что это почти невозможно) в Северную Корею. Думаю поймёшь

    >>>
  5. Loretta 05.01.2017 в 17:33

    да ладно, кто-то поет про расчленение трупов, кто-то — про победу коммунизма) Надебсь, они это не серьезно)

    >>>
  6. F1sher16 05.01.2017 в 19:46

    Top-5 of «never listen to…’

    >>>
  7. zzz 06.01.2017 в 08:09

    Топ 5 ноунеймов каких то)))

    >>>
  8. sovic 06.01.2017 в 08:25

    С Эшелона и надо было начинать

    >>>
  9. полосатый_хардкор 06.01.2017 в 11:16

    Да признайтесь вы себе наконец, вы просто фап-фап-фап на хламурный фашизм:)))))
    неужели вы думаете что при какой-либо диктатуре якобы получше коммунистической с металом будет все нормально? Да не смешите вы:)))

    >>>
  10. Ветошь 06.01.2017 в 12:21

    полосатый_хардкор написал(а):
    Да признайтесь вы себе наконец, вы просто фап-фап-фап на хламурный фашизм:)))))
    Например, какой? Ты про NSBM?

    >>>
  11. zzz 06.01.2017 в 15:04

    Mental home вроде в свое время коммунизмом увлекались.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!

Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления - и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке...

Close