Главная фолк-фэнтезийная группа Беларуси, действующая под девизом «На крыльях дракона вперед к звездам!», IRDORATH выпустили новое видео «Сэрца Расколата». «Это история личных переживаний, облечённая в музыку и видео. Маленький фильм о семье, борьбе, прощании с прошлым и освобождении», — написали музыканты и сняли клип по-семейному: режиссером выступила вокалистка Надежда, а роли в непростой и не всегда понятной истории исполнили братья-сестры вокалиста Владимира. Который муж Надежды. Оцените же!
Семейное видео IRDORATH «Сэрца Расколата»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Lordi Killection
Annihilator Ballistic, Sadistic
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