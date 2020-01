BEHEMOTH сегодня начинают очередной европейский тур, и в связи с этим решили показать новое видео на одну из тем альбома I Loved You At Your Darkest (который, надо полагать, все уже выучили наизусть) — «Rom 5:8».

12 мая коллектив выступит в Киеве, 15-го в Москве, 17-го в Санкт-Петербурге. Ну а Минску, боюсь, опять не дали гастрольку.