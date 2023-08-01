Прах Lemmy захоронят на Wacken Open Air 2 августаБлог
Wacken Open Air, вслед за Hellfest, решил оставить у себя немного Лемми — и церемония захоронения части его праха, озаглавленная «Lemmy Forever», пройдет второго августа при участии Phil Campbell и Mikkey Dee. Кто в этом время будет на Вакене, не забудьте поднять тост! И снять видосик.
«Wacken был одним из «домов» Лемми, и нам приятно сознавать, что он навсегда в нем останется, — прокомментировал менеджер MOTÖRHEAD Todd Singerman. — Он был человеком мира, человеком, жившим для людей, потому обретал дома во многих местах. И мы хотим, чтобы он оставался «дома» и после смерти, чтобы фанаты могли лишний раз помянуть этого человека, воздав должное его памяти и наследию».
«Лемми возвращается на Wacken — и для нас это огромная честь, — вторит один из организаторов феста Thomas Jensen, — между MOTÖRHEAD и этим фестивалем всегда была особая связь; едва ли есть группа, которая играла тут чаще. И тот факт, что его путешествие обретет финал именно здесь, также имеет особое значение».
К слову, в этом году, будучи в Калифорнии, я посетила кладбище, где — официально — похоронен Лемми, и очень удивилась, насколько скромное и незначительное ему выделили место у самого пола.
Для сравнения — в память Дио стоит большой, несколько метров в высоту, монумент неподалеку.
Но чем больше Лемми в разных уголках мира — тем лучше. Вспомним. Помянем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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Прах Lemmy захоронят на Wacken Open Air 2 августа
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Комментарии
Anastasiya:
Писюн c глазами написал(а):
>завтра агрофюрер вступит в войну
Насчет этого есть большие сомнения)
Все надеются, что этого не будет. Но в целом смысл такой: н…
Писюн c глазами:
>завтра агрофюрер вступит в войну
Насчет этого есть большие сомнения)
Александру: в чем твоя проблема? Ну не читай, если не понимаешь. Кто тебе тут что должен? Мало…
Anastasiya:
Нокт написал(а):
та гэта зразумела. я пра тое, што тады ім было б незразумела і нецікава — мінус вата.
Во-первых, я сама говорю по-русски и не имею желания это…
Александр:
Нокт написал(а):
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, ты яшчэ не думала пераходзіць на беларускую? Ваты як лайна ў каментах
Язык не определяет сознание.
та …
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
Ася, ты яшчэ не думала пераходзіць на беларускую? Ваты як лайна ў каментах
Язык не определяет сознание.
та гэта зразумела…
думстер-бумстер:
Anastasiya:
Нокт написал(а):
Ася, ты яшчэ не думала пераходзіць на беларускую? Ваты як лайна ў каментах
Язык не определяет сознание.…
Нокт:
Ася, ты яшчэ не думала пераходзіць на беларускую? Ваты як лайна ў каментах…
Нокт:
Бармалей написал(а):
Отъебитесь от пацанов. Они уже отдуплили все ,что нужно знать о современном блэке. Это нормально,я считаю.
ну, клёвые пацаны же…
Starcross:
Vivaldi Death написал(а):
Я это не из вредности,или по ещё какойнить паскудной причине.А патамушто банально непонятно и странно!Микрофонные стойки по 15-20 штук баксов…
Imperator:
Vivaldi Death написал(а):
Metaller555 написал(а):
Кстати, насчет мови — розмовляю все життя українською. Задовго до того, як це стало модно. Я — фашист? Чи ще ні? Що скажете, …
Дед Аким:
Не будем спорить кто праведен, а кто грешен Никто не найдёт себе спокойную старость, Просто каждый поступок должен быть взвешен Хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую мало…
Дед Аким:
У Дженифер Хабен красивые движения руками. Ещё лучше эти движения у Шарон Ден Адель. Да в принципе все от Мадонны до Шакиры этим владеют. Сейчас обьясню, тонкие мате…
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