Прах Lemmy захоронят на Wacken Open Air 2 августа

Wacken Open Air, вслед за Hellfest, решил оставить у себя немного Лемми — и церемония захоронения части его праха, озаглавленная «Lemmy Forever», пройдет второго августа при участии Phil Campbell и Mikkey Dee. Кто в этом время будет на Вакене, не забудьте поднять тост! И снять видосик.

«Wacken был одним из «домов» Лемми, и нам приятно сознавать, что он навсегда в нем останется, — прокомментировал менеджер MOTÖRHEAD Todd Singerman. — Он был человеком мира, человеком, жившим для людей, потому обретал дома во многих местах. И мы хотим, чтобы он оставался «дома» и после смерти, чтобы фанаты могли лишний раз помянуть этого человека, воздав должное его памяти и наследию».

«Лемми возвращается на Wacken — и для нас это огромная честь, — вторит один из организаторов феста Thomas Jensen, — между MOTÖRHEAD и этим фестивалем всегда была особая связь; едва ли есть группа, которая играла тут чаще. И тот факт, что его путешествие обретет финал именно здесь, также имеет особое значение».

К слову, в этом году, будучи в Калифорнии, я посетила кладбище, где — официально — похоронен Лемми, и очень удивилась, насколько скромное и незначительное ему выделили место у самого пола.

Для сравнения — в память Дио стоит большой, несколько метров в высоту, монумент неподалеку.

Но чем больше Лемми в разных уголках мира — тем лучше. Вспомним. Помянем.

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