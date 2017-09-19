Премьера! Новая тема CANNIBAL CORPSE «Code Of The Slashers»

CANNIBAL CORPSE в начале ноября выпускают новый альбом Red Before Black, и для тех, кому не терпится вкусить свежатинки, сегодня официально презентовано видео на его трек «Code Of The Slashers». «Если говорить о звучании, то будущий диск, вероятно, будет самым сырым в нашей истории, но также самым сфокусированным, плотным и цеплючим», — пообещал в преддверии релиза Paul Mazurkiewicz.

Cannibal Corpse А еще в этом году CANNIBAL CORPSE, в сотрудничестве с Three Floyds Brewing Company, запустили в производство собственное пиво под названием «Amber Smashed Face». Так что, помимо музыки, американцам будет чем пополнить свой бар, ну а мы оцениваем премьерный трек с «Аливарией» тем, что уж у кого есть.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. F1sher16 19.09.2017 в 18:54

    Наўродзе нічога не змянілася, але так і трэба

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  2. Пётр Пустота 19.09.2017 в 20:33

    Огонь!!! Свежо, сочно, брутально. Вокал напомнил местами Криса Бэрнса в лучшие годы SFU. Ветераны жгут!!!

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  3. Sonne 19.09.2017 в 21:42

    Здорово, всё на месте и всё классически-круто! Буду ждать альбом.

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