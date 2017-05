Порнография и речитатив. Модная группа KING 810 презентовала клип «La Petite Mort» на Pornhub (18+)

После просмотра второго полуфинала «Евровидения» душа пожелала чего-нибудь пожестче. Но в новостях помимо симпатичной анимации на сентиментально-слащавый трек IN FLAMES «Here Until Forever» внимание привлекла разве что новинка KING 810 «La Petite Mort» (трек с прошлогоднего диска La Petite Mort Or A Conversation With God), презентованная на порнхабе и, помимо звезд адалт-индустрии, уже собравшая массу негативных отзывов. То есть видео как бы ладно (исключая тот факт, что это порно в чистом виде), но вот группа… господи, да кто вообще в состоянии слушать такое дерьмо?

И вот тут мы ответим. У этой команды десятки тысяч фанатов. Они делают татуировки (и даже шрамы на коже) с ее символикой; они крошат в труху концертные площадки и вступают в стычки с полицией; они учат песни (если можно назвать сие песнями) наизусть и обеспечивают группе высокие места в рок- и хардрок-чартах.

Дебютный альбом этих американских ребят, Memoirs Of A Murderer 2014 года, был распродан в Штатах в количестве более 10 000 копий. А второй, La Petite Mort Or A Conversation With God 2016-го, уже его догоняет. Группа подписана на Roadrunner, выступает на крупнейших заокеанских фестах, ездит в суппорте KORN и SLIPKNOT. Номинировалась как «Best New Band» на Metal Hammer Golden Gods Awards 2015 года.

Небольшой затык лишь в том, что метал эти господа играют достаточно редко. Основная фишка KING 810 — эмоциональные речитативы под меланхоличный или индустриально-грувовый саунд. «Хэви-метал поэзия» — как написал один уважаемый журнал, сравнив лирику фронтмена Дэвида Ганна с Эдгаром По, Эрнестом Хэмингуэем и… Тупаком. Так что после этого историю Маленькой Смерти предлагаю послушать и вам, оценив высокий слог и буквальность передачи смыслов. Ведь если иносказательно «маленькая смерть» означает оргазм, то именно это KING 810 нам и покажут.