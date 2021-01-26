На лицо ужасные, но добрые внутри. Блэкари — и не только — без грима, часть два

26.01.2021
На лицо ужасные, но добрые внутри. Блэкари — и не только — без грима, часть дваБлог
Много лет назад я сделала галерею музыкантов в стиле «до и после» — в смысле, с гримом и после умывания, в результате чего многие убедились, что страшные на сцене блэкари могут быть довольно няшными в жизни. Освежить память можно здесь — а сегодня часть два. Причем не только блэк-металисты.
И на финал — милая картинка, которую как-то выложил Tjodalv из SUSPERIA. «1996 год, отдыхаем на озере возле репетиционной точки. Shagrath и Silenoz пьют пиво, я говорю по телефону, Nagash за фотоаппаратом».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 82
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