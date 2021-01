Paul Stanley отмечает 69-летие: «ДНК KISS есть во всем, что делается в наше время»

Paul Stanley сегодня справляет 69-й день рождения — и, как ни странно, на 2021-й KISS все еще планируют кусок прощального тура: первый концерт состоится (наверное) 2 июня в Антверпене; после европейских дат будут (наверное) США и Латинская Америка. И в 2022, к юбилею, шоу KISS длиной в жизнь должно завершиться. Или все-таки нет? «Знаете, кого бы вы сейчас ни встречали на сцене, любую команду, любое развлекательное действо — вы видите шоу KISS, — улыбается Пол. — ДНК KISS есть во всем, что делается в наше время. Но нам важно поставить свой личный штамп в туре «End Of The Road».

Группа сейчас пребывает в топовом виде, поэтому правильно будет на этой победной ноте завершить карьеру, увидев еще раз мир и людей, которые подпитывали ее все эти годы.

Конечно, если б мы, скажем, носили на сцене майки и джинсы, то могли бы играть и в свои 90. Но каждый из нас таскает почти по 20 килограмм костюмной брони, пробегая во всем этом олимпийский марафон за концерт. Мы физически не сможем продолжать это все в таком виде».

Кстати, видел кто или нет, в новогоднюю ночь группа выступала в Дубае, с крайне небольшим количеством зрителей, но с трансляцией по всему миру и сумасшедшим, гигантским, как всё в Эмиратах, количеством пиротехники (только на нее был потрачен миллион долларов; а еще почти миллион — чтобы уберечь музыкантов, посетителей и техническую команду от ковида). Билет на стрим и сопутствующие товары стоил от $39.99 до $999.99.

Впрочем, есть в жизни именинника не только гигантомания, но и элемент ностальгии. В 2021-м выходит дебютный альбом его сайд-проекта SOUL STATION; 15 января группа (а точнее, целый ВИА из 15 человек) выложила первый сингл «O-O-H Child». Трудно сказать, сколько в этом ДНК KISS, но делается все явно для души и… людей возрастной категории 60+.

Из 14 песен альбома Now And Then пять собственного сочинения; девять — кавера коллективов, на которых рос Пол и теперь дозрел отдать дань уважения. Smokey Robinson, THE TEMPTATIONS, FIVE STAIRSTEPS («O-o-h Child» — это, к слову, их песня), MIRALCES, Al Green, DELFONICS, FOUR TOPS и другие исполнители, названия которых лично мне не говорят ни о чем. Но, быть может, кому-то понравится — держите, цените.

Ну а нестареющего Стенли, конечно же, с праздником!

