Фанат заплатил $50 000 за домашнее выступление KISS. Получилось кошмарно

Бывшие и нынешние участники KISS то и дело предлагают свои услуги за существенный прайс: хочешь — свадебным генералом, хочешь — «Калинку-малинку» на дому. Только плати. Так, давеча один из фанатов решил потратить $50 000 за домашний суперсет, частью которого стало акустическое выступление Gene Simmons + Ace Frehley. Сыграли они, к примеру, «Cold Gin». И вышло вот что.

, рубрика(и): Быстрые новости

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