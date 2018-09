Ace Frehley готов поучаствовать в вашей свадьбе за $6000

Пока KISS готовятся приумножить свое и без того баснословное состояние на прощальном турне, их бывшенький, а ныне сольный артист предлагает услуги шафера на свадьбе. Выглядит он, конечно, не очень, зато рок-звезда! Ну и недорого. Всего $6 000.

На его сайте на выходные 26-28 октября можно прикупить лот под названием «Ace Frehley Wedding Experience».

За эти деньги Эйс готов стать шафером или проводить невесту к алтарю — в зависимости от желания заказчика. Для проведения мероприятия предоставляется «рок-н-ролльная свадебная часовня KISS» (Rock and Roll Wedding Chapel) в Лас-Вегасе. Допускается до 10 гостей + собственно брачующаяся пара.

Также в пакет услуг входит профессиональная фотосессия (с полными правами на ее использование); онлайн-стриминг церемонии в facebook для тех, кого на свадьбу не позвали; рок-фотосессия со сценической гитарой Эйса; специально приготовленный свадебный торт; две временные татуировки «Love It Loud»; две рюмки; две коллекционные покерные фишки; свадебный сертификат; ламинированные бейджики; цветная виниловая пластинка «I Got Married at The «Love It Loud» Wedding Chapel» с автографом Эйса. Короче, все то, что предлагается в часовне в обычные дни по цене от $249 до $699. Но без Фрейли.

К слову, на днях его спросили, собирается ли музыкант принимать участие в «One Last Kiss: End Of The Road World Tour». Он сказал, что в общем, совершенно не против (ибо, как поразмыслил Эйс, цена вопроса может варьироваться от 5 до 10 миллионов), но пока никто не позвал. Ну да, быть может, купят хотя бы на свадьбу.