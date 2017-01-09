Панда-металистка и пивной алкоголик Aggretsuko, Или Hello Kitty для неформалов

И еще один камешек в огород неформальной культуры, у которой, примазываясь, что-то постоянно ворует культура мейнстримная. Японский автор всемирно известной торговой марки Hello Kitty, ежегодно приносящей ее владельцам «Sanrio» не менее миллиарда долларов, придумал новую героиню, которая наверняка должна понравиться молодым поколениям металистов. Она панда, ей 25 лет, зовут Aggretsuko; любит дэз-метал и пиво.

Помимо представителей метал и рок-субкультур, авторы Aggretsuko целились и в так называемый офисный планктон. Согласно легенде, их симпатичная, но вспыльчивая панда работает в офисе уважаемой токийской торговой компании. Добившись, казалось бы, сладкого местечка на карьерной лестнице, в какой-то момент она осознает, что начальство корпорации отвратительно, коллеги подлы, дедлайны поджимают, а работы с каждым днем становится все больше. Короче, Aggretsuko доведена до предела. И единственное, что позволяет ей хоть как-то расслабиться — это бухло и метал-караоке. Ну разве же не симпатяга, как вы считаете?..

Так или иначе, внезапно оказавшись втянутым в утомительный шопинг и перебежки по модным магазинам, вы теперь будете знать, на что обращать внимание. Или не обращать.