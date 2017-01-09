Панда-металистка и пивной алкоголик Aggretsuko, Или Hello Kitty для неформалов

И еще один камешек в огород неформальной культуры, у которой, примазываясь, что-то постоянно ворует культура мейнстримная. Японский автор всемирно известной торговой марки Hello Kitty, ежегодно приносящей ее владельцам «Sanrio» не менее миллиарда долларов, придумал новую героиню, которая наверняка должна понравиться молодым поколениям металистов. Она панда, ей 25 лет, зовут Aggretsuko; любит дэз-метал и пиво.

мерч Aggretsuko Помимо представителей метал и рок-субкультур, авторы Aggretsuko целились и в так называемый офисный планктон. Согласно легенде, их симпатичная, но вспыльчивая панда работает в офисе уважаемой токийской торговой компании. Добившись, казалось бы, сладкого местечка на карьерной лестнице, в какой-то момент она осознает, что начальство корпорации отвратительно, коллеги подлы, дедлайны поджимают, а работы с каждым днем становится все больше. Короче, Aggretsuko доведена до предела. И единственное, что позволяет ей хоть как-то расслабиться — это бухло и метал-караоке. Ну разве же не симпатяга, как вы считаете?..

Так или иначе, внезапно оказавшись втянутым в утомительный шопинг и перебежки по модным магазинам, вы теперь будете знать, на что обращать внимание. Или не обращать.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 46

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Loretta 10.01.2017 в 03:24

    хм, а как же панда которая во славу сатаны?

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»

Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 - стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу,...

Close