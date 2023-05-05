Ozzy Osbourne: «Я выступал 55 сраных лет. Меня нельзя взять и выпроводить на пенсию»

Продолжается продажа билетов на фантастический калифорнийский фест Power Trip, выступления которого будут начинаться на закате, три дня подряд, по две группы за вечер. В пятницу GUNS N’ ROSES будут играть перед IRON MAIDEN, в субботу AC/DC подготовит площадку для Ozzy, а в воскресенье METALLICA «разогреет» TOOL. Народ, хотя и скрипя зубами от жадности, подписывается на это действо (минимальный билет, не считая дороги и проживания, — $600, что, если подумать, по сотне на группу), а Оззи, выглядящий самым слабым звеном анонса, уверен, что сможет выйти… или хотя бы выползти на сцену.

«В моей жизни были хорошие концерты и ужасные провальные плохие концерты. Скажем, гитарист, если струна порвется, может поменять инструмент. Драммер может поменять барабан. А если пропадает мой голос, я в сраке.

Помнится, такое случилось в Нью-Йорке. У меня был сорван голос — проблемы начались еще по дороге на шоу. Зал уже собрался. А я ехал и думал: «Ну вот что теперь, бляха, делать?» Но в конце концов вышел. И попытался петь, делал, что мог. Зал тогда поднялся, все встали с кресел и начали аплодировать. В общем, публика скорей готова смотреть, как ты делаешь свое дело плохо, чем откажешься выходить вообще и поедешь домой.

Концерты — это то, ради чего я живу. И хотя тур, намечавшийся на 2023-й, пришлось отменить, я намерен таки выйти на сцену. Я буду играть, даже если меня придется вывозить на инвалидной каталке. Меня нельзя взять и выпроводить на пенсию.

Это ведь не работа. Это долбаная страсть всей моей жизни. Я не умею ничего другого. И вот что мне, сидеть остаток жизни дома?.. Я же бешеный пес, я не могу успокоиться. Я выступал 55 сраных лет. И это лучшее, что вообще случалось в моей жизни».

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