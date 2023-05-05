Ozzy Osbourne: «Я выступал 55 сраных лет. Меня нельзя взять и выпроводить на пенсию»Блог
Продолжается продажа билетов на фантастический калифорнийский фест Power Trip, выступления которого будут начинаться на закате, три дня подряд, по две группы за вечер. В пятницу GUNS N’ ROSES будут играть перед IRON MAIDEN, в субботу AC/DC подготовит площадку для Ozzy, а в воскресенье METALLICA «разогреет» TOOL. Народ, хотя и скрипя зубами от жадности, подписывается на это действо (минимальный билет, не считая дороги и проживания, — $600, что, если подумать, по сотне на группу), а Оззи, выглядящий самым слабым звеном анонса, уверен, что сможет выйти… или хотя бы выползти на сцену.
«В моей жизни были хорошие концерты и ужасные провальные плохие концерты. Скажем, гитарист, если струна порвется, может поменять инструмент. Драммер может поменять барабан. А если пропадает мой голос, я в сраке.
Помнится, такое случилось в Нью-Йорке. У меня был сорван голос — проблемы начались еще по дороге на шоу. Зал уже собрался. А я ехал и думал: «Ну вот что теперь, бляха, делать?» Но в конце концов вышел. И попытался петь, делал, что мог. Зал тогда поднялся, все встали с кресел и начали аплодировать. В общем, публика скорей готова смотреть, как ты делаешь свое дело плохо, чем откажешься выходить вообще и поедешь домой.
Концерты — это то, ради чего я живу. И хотя тур, намечавшийся на 2023-й, пришлось отменить, я намерен таки выйти на сцену. Я буду играть, даже если меня придется вывозить на инвалидной каталке. Меня нельзя взять и выпроводить на пенсию.
Это ведь не работа. Это долбаная страсть всей моей жизни. Я не умею ничего другого. И вот что мне, сидеть остаток жизни дома?.. Я же бешеный пес, я не могу успокоиться. Я выступал 55 сраных лет. И это лучшее, что вообще случалось в моей жизни».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
Читайте также:
Обновления
-
Ozzy Osbourne: «Я выступал 55 сраных лет. Меня нельзя взять и выпроводить на пенсию»
-
Кавер-версия или неповторимый оригинал? Угадайте, кто написал рок-хиты
-
Fernando Ribeiro, MOONSPELL: «Мы никогда не допускали, чтобы алкоголь или наркотики брали над нами верх»
-
AEROSMITH объявили прощальный тур
-
THY CATAFALQUE готовят на июнь что-то невероятное. Слушаем две новых песни!
-
Tuomas Holopainen выбирает худший и лучший альбом NIGHTWISH: «‘Wishmaster’ стал номером один в Финляндии, но для меня он проходной»
-
Женское горловое пение в исполнении Eivør. Завораживает!
-
Blackie Lawless, W.A.S.P: «Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится невыносимой»
-
Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком
-
Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега
Комментарии
Бармалей:
Такое ощущение ,что тут все писаки дахуя молоды и здоровы! Вы бля,в зеркало на себя гляньте! Нам всем тут под полтос скоро! Осень жизни,как и осень года,надо благодарн…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica выперли, а меня нет?
Потому что эти бездари не могли терпет…
Виктор:
Вахо написал(а):
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд
Если слушаешь ты Смоки — значит сдашь объект н…
Anastasiya:
Вахо написал(а):
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд
New World ее записали на пару лет раньше, вообще-то…
Вахо:
До Смоки её никто не исполнял,это оригинал,т.к. эти авторы писали для смоки сюзи кватро и муд…
Назар Василич:
Вот тоже Трей. Вроде и стоит на ногах, но речь крайне невнятная, весь какой-то неопрятный, покоцанный, ногти грязные, еще и курит, да е все вокруг …
https://www.youtube.com/watch?v=Gj…
Ветошь:
Gerber написал(а):
Azagthoth? А что там за фиаско случилось?
Выпить уже нельзя! https://www.youtube.com/watch?v=eEz2E9l1A4g…
Merzbow:
А ещё Трей проводил мастер класс по ловле крыс на удочку прям в центре города)…
Назар Василич:
Gerber написал(а):
Merzbow написал(а):
Это Настя ещё Трея не видела) И его последнее фиаско.
Как написал один чувак- Трей стал на Куща из Сектора Газа походить.
И да, чт…
Gerber:
Merzbow написал(а):
Это Настя ещё Трея не видела) И его последнее фиаско.
Как написал один чувак- Трей стал на Куща из Сектора Газа походить.
И да, что-то есть)
Не ст…
Зануда:
Anastasiya:
Алексей написал(а):
Я жэстачайшэ удивлён,что столько народу на концерте-не протолкнуться. Более чем уверен, что если бы случилось чудо и мунспелы приехали к на…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
тут кто-то упомянул Хэммета?
А почему Мастейна из Metallica выперли, а меня нет? Checkmate, СиРОЖА.…
Добавить комментарий