TT’34 собирают деньги на съемку клипа «Родина». Скинувшиеся примут участие в процессе

Deep Purple Infinite

Skyclad Forward Into The Past

Barathrum Fanatiko

Novembers Doom Hamartia

Quiet Riot Road Rage

Life Of Agony A Place Where There's No More Pain

Labyrinth Architecture Of A God

Funeral Tears Beyond The Horizon

All That Remains Madness

Ulver The Assassination Of Julius Caesar

Royal Thunder WICK

The Obsessed Sacred

Firespawn The Reprobate

Ayreon The Source

Les Discrets Predateurs