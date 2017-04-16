TT’34 собирают деньги на съемку клипа «Родина». Скинувшиеся примут участие в процессе

«Мы давно занимаемся музыкой и помним, как в 90-е деньги собирались всем миром на тусовках, прямо в шапку. Поэтому опыт краудфандинга не нов и для нас, хотя тогда не было такого слова. В 21 веке мы снова запускаем виртуальную шапку: собираем на съемки клипа «Родина». На песню о нашем родном городе и о том, что происходит вокруг», — написала группа TT’34, поставив целью 2 222 новых белорусских рубля.

«Каждый, кто сделает свой взнос, получит нашу благодарность и свою долю славы. Ваши имена попадут в титры. А главное – это поможет быть нам в тонусе и чувствовать всю вашу силу, которую мы пустим на продвижение старой школы гомельского андеграунда в понятном современном формате хорошего видео. Чтобы каждый, увидев его, мог почувствовать частичку той атмосферы, в которой мы живем уже много лет».

Благодарность за взносы назначена довольно приличная: человек, привнесший в общее дело 15 BYN, получит билет на концерт TT’34. За 20 BYN можно будет принять участие в съемочном процессе (эпизодические роли) или получить диск Падая и задыхаясь добиваешься единой цели с автографами участников коллектива. Пока на клип собрано 22% от заявленной суммы — и если вам хочется принять участие, ссылка на кампанию тут. А теперь сама песня!