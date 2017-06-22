KORPIKLAANI собирают деньги на фильм о приключениях в России

«Живой опыт тура группы по экзотической стране, со своими взлетами и падениями, от усталости до моментов восторга — все это запечатлено на 70 часах остнятого видео», — написал финский режиссер Kimmo Kuusniemi, откатавший с KORPIKLAANI российские гастроли с 26 ноября по 12 декабря и решивший выпустить по их итогам целый фильм об особенностях национальных концертов. «Made In Russia» — это эпическая рок-документалка о суперзвездах фолк-метала, — говорится на страничке краудфандинговой кампании. — Тур стартовал в Санкт-Петербурге, после чего, сквозь Сибирь, мы отправились во Владивосток, к берегам Японии, — и, в финале, вернулись в Москву. 15 городов, 19000 км перелетов, ночные поезда и автопробеги, — все это за 18 дней!

Экзотическая Россия, крупные сибирские города, племена Хабаровского края, температуры в -30 по Цельсию, а также Байкал — самое глубокое озеро в мире, путешествие к которому, при участии фэнов, стало уникальным опытом и одним из крутейших приключений во всей жизни».

Как было сказано выше, съемочные часы превысили цифру 70, и это концерты, бэкстейдж, поезда-самолеты-караваны-собаки, города и фанаты, интервью с музыкантами, и т.д. Что войдет в финальный вариант, будет зависеть от количества собранных денег. Минимальная продолжительность фильма — час. А дальше — насколько хватит финансов. В настоящий момент целью заявлена сумма €15 000, а собрано €2 075. И если здесь есть заинтересованные лица, советую поднажать! О призах и деталях кампании узнать можно по ссылке.